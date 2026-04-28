Đà Nẵng hụt nhiều trụ cột ở vòng 21 LPBank V-League 2025-2026

Trong giai đoạn cuộc đua tranh trụ hạng đang diễn ra quyết liệt ở cuối mùa bóng, Đà Nẵng lại vắng một lúc 3 trụ cột trong cuộc so tài cùng Hà Nội FC ở vòng 21 là thủ môn Phan Văn Biểu, hậu vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Hải "Quế" sẽ vắng mặt ở vòng 21 V-League 2025-2026

Thực sự, dù có đội hình đầy đủ, Đà Nẵng lúc này cũng khó có khả năng gây khó khăn cho Hà Nội FC. Trong khi đây là lúc mà Hà Nội FC đang dốc sức để tranh vào top 3. Hà Nội FC cũng thiếu Văn Quyết và Thành Chung do thẻ phạt, nhưng thực lực đồng đều và có chiều sâu sẽ không là điều quá khó cho HLV Kewell.

Theo thông báo của công ty VPF thì vòng 21 V-League có đến 11 cầu thủ bị treo giò. Đội bóng khác có 2 cầu thủ nghỉ thi đấu là HA.GL với Silva Marciel và Phan Du Học trong chuyến làm khách trên sân Vinh. Trong khi đội chủ nhà cũng sẽ vắng trụ cột Hoàng Văn Khánh.

Hai cầu thủ còn lại cùng bị treo giò là Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) và Patrick Marcelino (Ninh Bình). Bên cạnh đó, TC Viettel tiếp tục vắng HLV Popov từ án kỷ luật cấm chỉ đạo 4 trận. Vòng 21 V-League sẽ diễn ra trong các ngày 1,2 và 3-5.

QUỐC CƯỜNG

