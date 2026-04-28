Cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 rẽ lối

Vòng 20 vào cuối tuần trước có thể được xem là một ngã rẽ khác trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026. Thanh Hóa tận dụng yếu tố sân nhà để thắng PVF-CAND trong trận cầu được ví như “6 điểm”, qua đó nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm so với hai đội cuối bảng là PVF-CAND và Đà Nẵng.

Các cầu thủ Thanh Hóa thể hiện niềm vui khi giành chiến thắng ở trận cầu "6 điểm" trước PVF-CAND. ẢNH: TÂM HÀ

Mùa giải còn 6 vòng, nhưng với khoảng cách 7 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ, cũng như đã hơn thành tích đối đầu với PVF-CAND, tỷ lệ về đích an toàn của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp rất cao. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh có thể cán đích sớm nếu duy trì phong độ lẫn tinh thần thi đấu như trong cuộc so tài với PVF-CAND.

Trái ngược với niềm vui của Thanh Hóa là không khí ảm đạm đang bao trùm PVF-CAND lúc này. Hai lần thay đổi vị trí “thuyền trưởng” vẫn chưa thể giúp CLB tháo gỡ áp lực về mặt chuyên môn lẫn tâm lý cho Nguyễn Thanh Nhàn cùng đồng đội. Chính HLV Trần Tiến Đại thừa nhận, rằng cơ hội để đội bóng của ông nằm trong nhóm an toàn đang cạn kiệt dần. Trong 6 vòng còn lại, đại diện đến từ Hưng Yên còn gặp hai đối thủ đang nằm trong tốp đầu là Hà Nội FC (vòng 23) và Viettel FC (vòng 24).

Nhưng trước đó, thầy trò HLV Trần Tiến Đại phải di chuyển lên Pleiku để đá một trận cầu “6 điểm” khác với HAGL, đội bóng đang đứng trên một bậc với 6 điểm nhiều hơn. Điều đó khiến hành trình tích lũy điểm số của PVF-CAND càng trở nên gian nan hơn. Với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, PVF-CAND đang gặp nhiều bất lợi trong cuộc chiến sinh tồn.

Các cầu thủ PVF-CAND gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. ẢNH: TÂM HÀ

Cũng trong vòng 20 vừa qua, Đà Nẵng lại vui mừng khi cầm hòa đội nhì bảng Viettel FC. Cú chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 90 của trọng tài Nawal Bin Zubir (người Malaysia) đã giúp họ tránh được thất bại trước đội khách, qua đó san bằng khoảng cách điểm với PVF-CAND. Chính HLV Lê Đức Tuấn ở buổi họp báo sau trận thể hiện rõ niềm phấn khởi, đồng thời trận hòa này cũng giúp ông củng cố chiếc ghế của mình. Quan trọng hơn, Đà Nẵng đã đẩy đối thủ trực tiếp PVF-CAND xuống vị trí cuối bảng. Nếu thầy trò HLV Lê Đức Tuấn trụ hạng thành công vào cuối mùa, thì quả phạt đền mà trọng tài ngoại cho họ được hưởng có thể trở thành bước ngoặt của mùa giải.

Ngoài chuyến làm khách dự báo lành ít dữ nhiều trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC vào cuối tuần này, Đà Nẵng sẽ gặp những CLB đã hết mục tiêu cạnh tranh huy chương hoặc gần như trụ hạng thành công trong phần còn lại. So với PVF-CAND, lịch thi đấu của Đà Nẵng vẫn “dễ thở” hơn. Thêm một lợi thế khác là nếu Đà Nẵng có bằng điểm với PVF-CAND qua từng vòng đấu thì vẫn được xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Điều này giúp đội bóng sông Hàn có thêm cơ sở để tự tin trong giai đoạn then chốt, trong khi PVF-CAND đối diện sức ép buộc phải hơn về điểm số.

Dẫu vậy, khoảng cách từ nhóm cuối lên khu vực an toàn vẫn còn khá xa, khiến mục tiêu thực tế nhất với cả Đà Nẵng và PVF-CAND lúc này là vị trí thứ 13 dành cho suất đá trận play-off với đội á quân hạng Nhất. Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, trận play-off vẫn mở ra cơ hội lớn cho đại diện đến từ V-League. Chính vì thế mà trong những vòng đấu còn lại, việc chắt chiu từng điểm số sẽ mang ý nghĩa sống còn đối với Đà Nẵng lẫn PVF-CAND.

HỮU THÀNH