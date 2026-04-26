Đà Nẵng thoát vị trí bét bảng nhờ bàn gỡ ở phút 90+3

Trận hòa kịch tính 3-3 trước Viettel FC ở vòng 20 V-League 2025-2026 giúp Đà Nẵng giành lại 1 điểm quý giá, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Các cầu thủ Đà Nẵng cầm hòa Viettel FC. ẢNH: TÂM HÀ

Đà Nẵng khởi đầu như mơ khi Lopez Pissano tận dụng sai lầm hàng thủ đội khách để mở tỷ số ngay giây thứ 40. Tuy nhiên, lợi thế sớm không giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận. Phút 22, Lucao gỡ hòa 1-1 cho Viettel FC bằng cú sút phạt xuyên hàng rào.

Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép và lật ngược tình thế ở phút 32. Lucao hoàn tất cú đúp để đưa Viettel FC dẫn 2-1. Bàn thắng này cũng giúp tiền đạo người Brazil nâng tổng số pha lập công lên 11 sau 20 vòng đấu.

Trận đấu diễn ra căng thẳng cả trong lẫn ngoài sân. Trên khán đài, HLV Velizar Popov liên tục chỉ đạo từ xa qua điện thoại. Không khí tại sân Chi Lăng trở nên bùng nổ khi Đà Nẵng kịp gỡ hòa 2-2 trước giờ nghỉ. Thủ môn Nguyễn Văn Việt mắc sai lầm trong pha băng ra, tạo cơ hội để Milan Makaric đánh đầu ghi bàn.

Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp hai, Viettel FC đẩy cao đội hình tìm chiến thắng. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 74 khi Đinh Viết Tú, được đẩy lên chơi cao, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên, chính cầu thủ này lại trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Khi chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay đội khách, Đinh Viết Tú phạm lỗi kéo người trong vòng cấm ở những phút bù giờ. Trọng tài Nawar Bin Zubir (người Malaysia) lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m ở phút 90+3, Lopez Pissano không mắc sai lầm, hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 3-3.

Bàn thắng muộn này giúp Đà Nẵng có 13 điểm, vươn lên vị trí thứ 13, bằng điểm với PVF-CAND và tạm thoát khỏi đáy bảng. Ngược lại, Viettel FC với 51 điểm đã bị đội đầu bảng CAHN nới rộng khoảng cách lên 9 điểm, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch.

HỮU THÀNH