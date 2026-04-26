Cầu thủ Việt kiều Anh mang về chiến thắng cho đội Công an TPHCM

Bàn thắng sớm của tiền đạo Việt kiều Anh Williams Lee đã mang về chiến thắng sát nút 1-0 cho Công an TPHCM trước đội chủ nhà Hà Tĩnh thuộc vòng 20 V-Leage 2025-2026.

Các cầu thủ Công an TPHCM giải tỏa áp lực bằng chiến thắng đầy cảm xúc trên sân của Hà Tĩnh. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Trước chuyến làm khách tối 26-4, Công an TPHCM chịu áp lực lớn khi đã trải qua 3 trận thua liên tiếp. Nếu không thể giành điểm trước Hà Tĩnh, cơ hội cạnh tranh nhóm dẫn đầu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức gần như khép lại trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu chiến thắng trên sân nhà để cải thiện vị trí và lấy lại sự tự tin.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an TPHCM nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 12, từ tình huống đá phạt có ý đồ của Nguyễn Thái Quốc Cường, bóng được treo chính xác vào vòng cấm để Williams Lee băng xuống đánh đầu tung lưới Hà Tĩnh. Pha lập công thể hiện khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén của tiền đạo Việt kiều sinh năm 2007, đồng thời đánh dấu bàn thắng thứ 3 của anh tại mùa giải năm nay.

Sau bàn mở tỷ số, trận đấu diễn ra sôi động với thế trận “ăn miếng trả miếng”. Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi Công an TPHCM chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công. Dù cả hai bên đều tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không đội nào tận dụng thành công trong quãng thời gian còn lại.

Hà Tĩnh và Công an TPHCM đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Chung cuộc, Công an TPHCM giành chiến thắng 1-0 đầy quan trọng ngay trên sân khách. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp mà còn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao. Sau vòng 20, Công an TPHCM vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, kém 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Ninh Bình.

Trong khi đó, Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 9 với 23 điểm, tiếp tục đối mặt nhiều áp lực trong phần còn lại của mùa giải.

HỮU THÀNH