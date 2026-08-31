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Cung thủ TPHCM giành 11 HCV, dẫn đầu giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2026

SGGPO

Các cung thủ TPHCM thi đấu xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn giải năm nay khi vừa bế mạc tại thành phố Huế.

Các cung thủ có thành tích xuất sắc được trao huy chương tại giải. Ảnh: BẮN CUNG VN
Các cung thủ có thành tích xuất sắc được trao huy chương tại giải. Ảnh: BẮN CUNG VN

Các cung thủ TPHCM cùng 10 đơn vị cả nước gồm Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Long và Huế (chủ nhà) đã tranh tài các nội dung dành cho cung 1 dây và cung 3 dây đối với nam, nữ.

Khép lại cuộc tranh tài vào ngày cuối 31-8, Đội bắn cung TPHCM giữ vị trí nhất toàn đoàn với kết quả 11 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ.

Đáng chú ý, cung thủ Lê Thùy Phương Nhi của TPHCM giành HCV toàn năng cung 3 dây cá nhân nữ, sau khi vượt qua các đối thủ Phạm Thị A Thi (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Kim Ánh (Hà Nội). Ngoài thành tích của Phương Nhi, Đội bắn cung TPHCM còn đạt một số tấm HCV cá nhân khác của Bế Thu Thủy (cung 1 dây nữ 60m, 30m), Huỳnh Như Thanh Vinh (cung 1 dây nam 30m)…

Tại giải, các gương mặt nổi bật của bắn cung Việt Nam như Lộc Thị Đào (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Phòng)… cũng mang về HCV cá nhân cho đơn vị chủ quản.

Ban tổ chức cho biết, chương trình thi đấu là cuộc tranh tài quan trọng giúp từng cung thủ và đơn vị nắm bắt chuyên môn đối thủ để hướng tới chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra vào cuối năm.

Trên bảng tổng sắp, xếp sau Đội TPHCM là Đội Hà Nội với 8 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ. Đội Quảng Ninh đạt vị trí hạng 3 (8 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ), còn Hải Phòng có vị trí thứ 4 (6 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ). Đội chủ nhà Huế xếp hạng 8 với 1 HCV, 3 HCĐ.

Giải năm nay có 3 kỷ lục quốc gia mới được xác lập, trong đó cung thủ TPHCM có 1 kỷ lục còn cung thủ Hải Phòng đạt 2 kỷ lục.

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MINH CHIẾN

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Cung thủ TPHCM kỷ lục Hà Nội Bắn cung Việt Nam HCV toàn năng bắn cung cung 1 dây

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