CLB Công an TPHCM khởi đầu thuận lợi

CLB Công an TPHCM đã có màn khởi đầu thuận lợi tại V-League 2025-2026 qua chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội. Đó cũng là ngày ra mắt thành công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khi ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

CLB Công an TPHCM có trận mở màn thuận lợi qua chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đội khách vốn có dàn cầu thủ đồng đều, đã gắn kết với nhau qua nhiều mùa bóng, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung đội hình mạnh nhất từ đầu trận. Những cựu binh chốt chặn các tuyến rất thành công như Partrick Lê Giang, Huy Toàn, Emdrick, Tiến Linh. Nếu như Patrick Lê Giang có trận đấu xuất thần, nhiều phen cứu thua cho đội nhà thì trên hàng công, Tiến Linh là tác giả bàn mở tỷ số của đội chủ nhà.

Ngay ở phút thứ 2, các CĐV đội chủ nhà đã có dịp ăn mừng bàn thắng. Quang Hùng thực hiện đường chuyền từ biên phải và Tiến Linh ghi dấu ấn với pha bật cao đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng này cũng là màn “chào sân” của bộ đôi vốn là cựu cầu thủ của B.Bình Dương trước đây.

Trận đấu nhiều lần bị ngắt vụn do cầu thủ đội chủ nhà nằm sân

Bàn thắng sớm đã giúp Công an TPHCM thoải mái hơn trong việc triển khai thế trận. Họ tập trung xây dựng sự an toàn từ phần sân nhà, tranh chấp chủ yếu là ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó CLB Hà Nội đã phải tăng tốc. Dựa vào dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm, đội khách đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và liên tục gia tăng áp lực về phía cầu môn đội chủ nhà. Đây cũng là thời điểm mà Patrick Lê Giang khẳng định vai trò chủ lực của anh ở hàng phòng ngự khi nhiều lần cứu thua cho khung thành Công an TPHCM.

Tổ chức phòng ngự chặt chẽ, nhưng các pha phản công của đội chủ nhà rất nhạy bén qua tốc độ của Mbo và khả năng chạy chỗ của Tiến Linh. Phút 27, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà, lần này đến từ pha lập công của Huy Toàn.

Cầu thủ Hà Nội cố gắng lấy bóng trong tay Patrick Lê Giang sau bàn rút ngắn tỷ số 1-2

Diễn biến ở hiệp hai chứng chứng sức ép càng gia tăng mà CLB Hà Nội dành cho đội chủ nhà. HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori đã tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân để phục vụ lối đá pressing với hy vọng tìm bàn thắng. Mãi đến phút 84, CLB Hà Nội mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ pha phối hợp giữa bộ ba Văn Quyết, Đình Hai và Văn Tùng, được kết thúc bằng cú đá bồi của Văn Tùng đã đánh bại Patrick Lê Giang.

2-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, và là màn khởi động mùa bóng thuận lợi của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

CAO TƯỜNG