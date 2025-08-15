Lịch thi đấu vòng 1 V-Legue 2025-2026

Mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15-8 với cuộc so tài giữa CAHN và Viettel.

Các trận còn lại diễn ra trong các ngày 16 và 17-8 với nhiều cuộc so tài đáng chú ý như Công an TPHCM - CLB Hà Nội, Hà Tĩnh - Ninh Bình, HA.GL - Becamex TPHCM.

Nét đáng chú ý là cả 7 trận đấu của vòng 1 đều có VAR.

LÊ ANH