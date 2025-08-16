V-League 2025-2026 khởi tranh

Sau nhiều ngày chờ đợi, V-League 2025-2026 đã chính thức khởi tranh vào ngày 15-8 với cuộc so tài giữa CAHN và TC Viettel. Trận đầu tiên của mùa bóng giữa hai ứng viên cho cuộc đua vô địch đã diễn ra rất gay cấn với kết quả bất phân thắng bại.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp đón CLB Hà Nội ở trận khai mạc.

Các cầu thủ TC Viettel bất ngờ ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 4 sau pha ghi bàn của Lucao. Đội chủ nhà tạo sức ép sau khi nhận bàn thua sớm và đến phút 23 đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha lập công của Alan, tay săn bàn số 1 của đội.

Trận khai màn đã làm hài lòng khán giả với màn trình diễn của hai đội trên sân, cũng như cuộc so tài giữa hai HLV nước ngoài được đánh giá cao tại V-League hiện nay là ông Popov (TC Viettel) và Polking (CAHN). HLV người Bulgaria bên phía đội TC Viettel cũng “mở hàng” thẻ phạt khi ông bị thẻ vàng từ trọng tài ở phút 82.

Trong hai ngày 16 và 17-8, các trận còn lại của vòng 1 sẽ diễn ra. Chiều 16-8, các nhà ĐKVĐ Nam Định sẽ xuất quân qua cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Trong khi đó Công an TPHCM sẽ tiếp CLB Hà Nội trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu này, BTC cũng sẽ tổ chức Lễ khai mạc chính thức của V-League 2025-2026. Công an TPHCM tiếp nhận lại đội bóng, đổi tên thành CLB Công an TPHCM – “thương hiệu” nổi tiếng (đội Công an TPHCM thành lập năm 1979) từng một thời đình đám trong bóng đá đỉnh cao nước nhà suốt từ những năm 80 của thế kỷ trước cho tới khi được chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á vào năm 2001.

Việc cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, tiền đạo chủ lực của đội CATPHCM trước đây được mời làm HLV trưởng cũng rất được giới mộ điệu kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn nơi đội bóng mà anh từng gắn bó cả tuổi thanh xuân của mình trong vai trò cầu thủ.

Becamex TPHCM khởi đầu mùa bóng 2025-2026 bằng chuyến làm khách trên sân Pleiku.

Được nhiều sự kỳ vọng, hẳn nhiên đội chủ nhà cũng cần 1 kết quả tốt ở trận mở màn, dù đối thủ là đội mạnh và thường thắng CLB TPHCM (tiền thân của Công an TPHCM hiện nay) ngay trên sân Thống Nhất. Đội bóng thủ đô cũng có những chuẩn bị tích cực cho mùa giải năm nay mà họ hướng đến mục tiêu vô địch. Đáng chú ý là đội bóng Thủ đô có sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh…

Bốn trận còn lại thi đấu vào ngày 17-8, gồm: HA.GL – Becamex TPHCM, Hà Tĩnh – Ninh Bình, Thanh Hóa – Đà Nẵng và PVF – SLNA.

CAO TƯỜNG