Becamex TPHCM xuất quân, đặt mục tiêu vào tốp 3 V-League 2025-2026

HLV Nguyễn Anh Đức cam kết với ban lãnh đạo Becamex TPHCM sẽ cùng các cầu thủ quyết tâm chinh phục thành tích cao nhất tại mùa giải 2025-2026, trong đó phấn đấu vào tốp 3 V-League.

Chủ tịch Hồ Hồng Thạch thay mặt Becamex TPHCM phất cờ xuất quân tham dự mùa giải 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 14-8, tại phường Bình Dương (TPHCM), Becamex TPHCM đã long trọng tổ chức lễ xuất quân tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025-2026.

Đến tham dự sự kiện, có sự hiện diện của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, ông Ngô Lê Bằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Tập đoàn Becamex…

Cùng bước ngoặt lịch sử khi tỉnh Bình Dương chính thức sáp nhập vào TPHCM từ ngày 1-7-2025, đây là mùa giải đầu tiên đội bóng đá chuyên nghiệp của Tập đoàn Becamex thi đấu với tên gọi mới Becamex TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Cao Văn Chóng tham dự sự kiện. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo Chủ tịch Hồ Hồng Thạch của Becamex TPHCM, việc sáp nhập tỉnh/thành không chỉ là dấu mốc lịch sử về địa giới hành chính, mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao... Với những người làm bóng đá, đây là nguồn cảm hứng và động lực để xây dựng một đội bóng Becamex TPHCM mạnh mẽ, mang bản sắc của một vùng đất đang vươn lên, đồng hành cùng các trung tâm thể thao lớn của cả nước.

Ông Thạch nhấn mạnh: “Mùa giải 2025-2026 là mùa giải của thử thách và khát vọng. Ban lãnh đạo CLB đặt mục tiêu lọt vào tốp 3 V-League. Đây không chỉ là một chỉ tiêu chuyên môn, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh và khát vọng chiến thắng của Becamex TPHCM trước người hâm mộ, trước thành phố và trước chính mình”.

Trung vệ Adriano Schmidt (phải) là tân binh của Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026, HLV Nguyễn Anh Đức đã có những điều chỉnh quan trọng về nhân sự và chiến thuật. Thay vì chạy theo ngôi sao, chiến lược gia sinh năm 1985 ưu tiên chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại, giàu tính gắn kết và kỷ luật chiến thuật.

Nổi bật trong đội hình tân binh của Becamex TPHCM như Phan Thanh Hậu, Nguyễn Văn Anh, Lê Minh Bình, Adriano Schmidt... cùng với những ngoại binh Hugo Alves, Oribaajo và Milos hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới cho CLB.

Dù phải nói lời chia tay đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Tiến Linh cùng các cựu binh như Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Hải Huy, song HLV Nguyễn Anh Đức vẫn tỏ ra tự tin: “Đây là một chương mới trong hành trình của tôi, từ cầu thủ trở thành HLV tại chính nơi đã nuôi dưỡng sự nghiệp của mình. Tôi cảm ơn lãnh đạo CLB đã tin tưởng giao phó trọng trách trong giai đoạn chuyển mình đầy ý nghĩa này. Tôi và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ, cố gắng hoàn thành mục tiêu vào tốp 3 V-League”.

Becamex TPHCM phấn đấu vào tốp 3 V-Legaue 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau khi Tiến Linh chia tay, hậu vệ Ngô Tùng Quốc được tín nhiệm trao tấm băng đội trưởng tại Becamex TPHCM.

Theo lịch thi đấu, Becamex TPHCM mở màn V-League 2025-2026 bằng trận đấu trên sân Pleiku gặp HAGL vào ngày 17-8 tới. Một chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn, song cũng là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức thể hiện diện mạo mới ngay từ vòng đầu tiên.

HỮU THÀNH