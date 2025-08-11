Becamex TPHCM không còn ngôi sao có khi lại tốt cho HLV Nguyễn Anh Đức

Không còn màn “dạo đầu” êm ả như cuối mùa giải trước, HLV Nguyễn Anh Đức giờ phải chứng minh năng lực trong bối cảnh Becamex TPHCM gặp khó đủ đường. Song, chính việc ông Đức dám thay đổi đội bóng “khó chiều” này đang tạo ra niềm tin rằng, Becamex TPHCM sẽ tạo nên luồng gió mới cho V-League 2025-2026.

HLV Nguyễn Anh Đức đang quyết tâm xây dựng một tập thể Becamex TPHCM gắn kết

HLV Nguyễn Anh Đức tiếp quản Becamex Bình Dương (tên gọi cũ của Becamex TPHCM) khi CLB này đã gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở V-League 2024-2025. Trong một bối cảnh mà áp lực thành tích gần như không còn, nhà vô địch AFF Cup 2018 chỉ cần thêm hai trận để giúp đội bóng đất Thủ về đích an toàn. Khâu vận hành khi đó diễn ra tương đối êm ả với nhà cầm quân có biệt danh Đức “Eto” này.

Nhưng bước vào mùa giải 2025-2026, mọi thứ tại Becamex TPHCM thay đổi vô cùng choáng váng, mà chính thành viên của CLB này cũng không ngờ đến.

Vấn đề lớn nhất của HLV Nguyễn Anh Đức nằm ở nhân sự. Việc công thần Nguyễn Tiến Linh cùng các cựu binh như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hải Huy… lần lượt nói lời chia tay để lại những khoảng trống khó lấp tại đội bóng đất Thủ. Không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn, sự ra đi của những gương mặt giàu kinh nghiệm này còn khiến CLB mất đi chất keo kết nối tinh thần giữa các cầu thủ.

Ngoài ra, hai trụ cột khác là Bùi Vĩ Hào và Hồ Tấn Tài sẽ vắng mặt ở giai đoạn I V-League 2025-2026 vì đang điều trị chấn thương. Một đội hình thiếu chiều sâu lẫn kinh nghiệm khiến khó khăn thêm chồng chất với HLV Nguyễn Anh Đức.

HLV Nguyễn Anh Đức cũng không còn sắm vai “lính chữa cháy”. Ông giờ được giao toàn quyền lèo lái Becamex TPHCM với sứ mệnh cạnh tranh thành tích ở mùa giải 2025-2026.

Bầu không khí vui vẻ trong một buổi tập của Becamex TPHCM

Becamex Bình Dương không còn là đội bóng có ngôi sao

Dù được trao toàn quyền trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng HLV Nguyễn Anh Đức gây bất ngờ khi không đem về những bản hợp đồng đình đám để lấp chỗ trống. Cái tên nổi bật nhất chỉ là trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt đã không còn ở đỉnh cao phong độ, cùng một số tân binh của các đội đua trụ hạng như Trần Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Công, hay thậm chí là cầu thủ từ giải hạng Nhất như Cao Quốc Khánh.

Trong bối cảnh các đối thủ đang tăng cường lực lượng mạnh mẽ, sự chuẩn bị của HLV Nguyễn Anh Đức không thể tránh khỏi ánh mắt lo lắng từ người hâm mộ, nhất là khi Becamex TPHCM đang trong quá trình chuyển giao lực lượng.

Song, HLV Nguyễn Anh Đức hiểu mình đang làm gì. Thay vì chạy theo “ngôi sao”, ông đang cố gắng xây dựng một tập thể chơi bóng vì nhau. Những buổi tập gần đây của Becamex TPHCM được đánh giá cao về tính kỷ luật, sự nghiêm túc nhưng vẫn không thiếu tiếng cười. Đội bóng đất Thủ vẫn giữ tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, đặc biệt là các tân binh đang khát khao thể hiện mình.

Chuyến tập huấn dài ngày tại Đà Nẵng hồi tháng 7, kết hợp chuỗi trận giao hữu diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, là bước chạy đà quan trọng để HLV Nguyễn Anh Đức kiểm nghiệm đội hình, lựa chọn nhân sự phù hợp để truyền tải triết lý của mình đến toàn đội.

Trưởng thành và thành danh từ chính môi trường bóng đá Bình Dương (cũ), HLV Nguyễn Anh Đức sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ đất Thủ. Và cũng vì quá hiểu nội tình và văn hóa nơi đây hơn ai hết, ông không xa lạ với áp lực tại một đội bóng vốn được ví như “cối xay HLV”, khi rất nhiều đồng nghiệp phải ra đi chỉ sau chuỗi trận không có kết quả như ý muốn.

Việc HLV Nguyễn Anh Đức dám thay đổi, làm mới ở một CLB “khó chiều” như Becamex TPHCM đã tạo nên ấn tượng trước thềm mùa giải mới. Điểm nhấn ấy chính là cơ sở để giới mộ điệu tin rằng thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức sẽ lột xác, mang đến sự trẻ trung và tích cực đến V-League 2025-2026.

HỮU THÀNH