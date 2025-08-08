Chờ một Đà Nẵng thổi sức sống mới đến V-League 2025-2026

Dự V-League 2025-2026, Đà Nẵng hạ mục tiêu vào tốp 5, điều mà họ từng đặt ra tại mùa giải trước nhưng đã thất bại. Song lần này, người hâm mộ ở địa phương có thể đặt trọn niềm tin vào thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ làm được nhiều hơn thế.

Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng cùng HLV Lê Đức Tuấn nhận cờ Quyết thắng từ Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng tại lễ xuất quân dự mùa giải 2025-2026. ẢNH: XUÂN HIẾU

Đà Nẵng phải mất một mùa Giải hạng Nhất 2023-2024 để tái xuất V-League. Tuy nhiên, những thay đổi từ hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam khiến đội chủ sân Hòa Xuân gặp nhiều khó khăn khi trở lại. Qua ba lần thay đổi vị trí HLV trưởng và chỉ đến thời điểm chiến lược gia Lê Đức Tuấn xuất hiện, Đà Nẵng mới dần tháo gỡ vấn đề, từ đó hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhờ chiến thắng trước Bình Phước ở trận play-off.

Thoát hiểm ngoạn mục sau mùa giải đầy gian truân, những Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng… đã bắt nhịp trở lại với sân chơi V-League. Đấy chính là một cơ sở để người hâm mộ Đà Nẵng tin vào các cầu thủ “con cưng” có thể tạo ra mùa giải đáng nhớ, như chia sẻ từ Chủ tịch Vũ Nam Thắng của CLB ở lễ xuất quân hôm 4-8.

Rút kinh nghiệm từ mùa giải trước, Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Đức Tuấn được ban lãnh đạo và nhà tài trợ tạo điều kiện chuẩn bị đầy căng cơ. Ngoài trụ cột Nguyễn Công Nhật được đem cho Hà Nội FC mượn, đại diện đến từ sông Hàn về cơ bản giữ nguyên đội hình từng giúp họ hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League 2024-2025.

Trên thị trường chuyển nhượng, HLV Lê Đức Tuấn đã mang về 5 cầu thủ có yếu tố nước ngoài. Trong đó, trung vệ Gustavo Santos từ Thanh Hóa được CLB đăng ký thi đấu theo dạng nhập tịch, bên cạnh cựu trung vệ HAGL Kim Dong-su hay tiền đạo Henen David Boris (người Togo), từng thi đấu cho đội trẻ Everton (Anh), sẽ là những luồng gió mới.

Nền tảng của Đà Nẵng còn được nâng cấp nhờ sự sáp nhập với đội bóng cùng thành phố là Quảng Nam. Có 6 cầu thủ từ đội bóng xứ Quảng được HLV Lê Đức Tuấn chọn để cùng ông chinh phục những thử thách sắp tới, cũng như quy hoạch cho tương lai của CLB.

Các cầu thủ Đà Nẵng đang tập huấn tại Singapore

Điều quan trọng hơn, đây là mùa giải mà HLV Lê Đức Tuấn có đến 2 tháng chuẩn bị. Quãng thời gian vừa qua, ông có một giải tập huấn để Đà Nẵng cọ xát với những đối thủ chất lượng như HAGL, Ninh Bình và đội Sinh viên Hàn Quốc. Hiện toàn đội đang có mặt tại Singapore để hoàn tất khâu chuẩn bị. Thông qua những trận giao hữu như vậy, ông Tuấn cùng ban huấn luyện đã tìm ra được bộ khung chính cho Đà Nẵng.

“Ban huấn luyện đã tái cấu trúc đội hình, đánh giá kỹ lưỡng từng vị trí để có sự bổ sung phù hợp cho CLB. Chúng tôi đã trải qua gần 2 tháng rèn luyện thể lực, lắp ráp chiến thuật, thi đấu giao hữu, cọ xát để bước vào mùa giải với phong độ tốt nhất”, HLV Lê Đức Tuấn hào hứng chia sẻ.

Khi HLV Lê Đức Tuấn đặt chân đến Đà Nẵng, đội bóng này đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng, với bầu không khí phủ đầy sự lo lắng. Nhưng sau những gì ông Tuấn đã chứng minh, người hâm mộ tại địa phương lại có nhiều kỳ vọng hơn vào nhà cầm quân xứ Thanh ở mùa giải mới. Họ tin, với kinh nghiệm từng giúp Hà Nội FC tranh chấp chức vô địch V-League, đây sẽ là cơ hội để ông Tuấn nâng tầm bản thân trong hành trình cùng Đà Nẵng tìm lại ánh hào quang.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, với sự chuẩn bị đầy căng cơ, tin rằng Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn sẽ thổi sức sống mới đến V-League 2025-2026.

HỮU THÀNH