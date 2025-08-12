PVF-CAND xuất quân tham dự mùa bóng 2025-2026

Chiều 12-8, CLB PVF-CAND tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2025-2026 của hai đội bóng. Trong đó, đội bóng này sẽ thi đấu V-League, Cúp Quốc gia, cùng với đó là đội trẻ thi đấu Giải hạng Nhất Quốc gia.

Cả hai CLB của PVF cùng đồng loạt xuất quân vào ngày 12-8.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, VFF, VPF, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các đơn vị đối tác đồng hành, cùng đông đảo phóng viên, người hâm mộ và thành viên hai đội bóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân – Chủ tịch CLB chia sẻ: “Được thi đấu tại giải V-League là niềm vinh dự lớn và là cột mốc phát triển quan trọng của CLB. Chúng tôi xác định tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, bản sắc riêng và sự cống hiến là nền tảng để chinh phục những mục tiêu cao hơn.”

Tại buổi lễ, CLB PVF-CAND đã công bố đội hình của hai đội bóng trong mùa giải mới, bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc cũng như các bản hợp đồng mới chất lượng. Phát biểu tại buổi lễ, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: “Một mùa giải mới mở ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những thử thách lớn. Chỉ có vọn vẹn gần 3 tuần chuẩn bị nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật và tinh thần. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giành chiến thắng, mà còn là mang đến những trận đấu đẹp, fair-play và cống hiến, để xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho đội bóng”.

HLV Thạch Bảo Khanh phát biểu tại buổi lễ

Ông nói tiếp: “Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết - kỷ luật - quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, tận dụng mọi cơ hội để tiến lên. Tôi mong các cầu thủ hãy thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, cháy hết mình vì màu áo và vì những người đang đặt niềm tin vào chúng ta”.

Đại diện cho các cầu thủ, cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh đặt quyết tâm: “Mùa giải mới trước mắt sẽ không dễ dàng. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những đối thủ mạnh, những trận đấu khắc nghiệt và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta sẽ thể hiện bản lĩnh, sự đoàn kết và trái tim cháy bỏng của mình. Chúng tôi xin hứa sẽ ra sân với tất cả sức lực, chơi bóng bằng niềm đam mê và quyết tâm, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của câu lạc bộ, và vì hàng ngàn con tim đang dõi theo trên khán đài”.

Lễ xuất quân cũng là dịp vinh danh các đội trẻ của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an. Trong 7 tháng đầu năm 2025, các đội bóng trẻ PVF đã giành 3 chức vô địch ở các giải quốc gia gồm U15 Quốc gia, U19 Quốc gia, U21 Quốc gia. Đơn vị hợp tác tuyển sinh của PVF là Trung tâm thể thao Hưng Yên với đội bóng U11 Hưng Yên, có sự góp mặt của 06 học viên nhí PVF khóa 16, đã giành chức vô địch giải bóng đá Nhi đồng quốc gia 2025. Đặc biệt, tại Giải bóng đá Công an – Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, đội PVF Công an Nhân dân II đã đại diện Việt Nam thi đấu và xuất sắc lên ngôi vô địch. Các tập thể U15, U19, U21 PVF, U11 Hưng Yên, cùng đội PVF Công an Nhân dân đã được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân trao bằng khen ghi nhận thành tích.

HƯƠNG NGUYỄN