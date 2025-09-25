Chờ đội sinh viên TPHCM gây bất ngờ trước ứng viên thăng hạng V-League

Tại vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Đại học Văn Hiến tiếp đón á quân Đồng Nai trên sân Thống Nhất, trong bối cảnh đội khách chịu áp lực buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn sớm thất thế trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Ngoại binh kỳ cựu Jermie Lynch (áo xanh lá) là điểm tựa cho đội bóng còn non trẻ Đại học Văn Hiến. ẢNH: ANH TRẦN

Ở trận ra quân, cả Đại học Văn Hiến và Đồng Nai đều giành được 1 điểm. Tuy nhiên, cách hai đội đón nhận kết quả hòa lại hoàn toàn trái ngược. Đại học Văn Hiến có màn ngược dòng quả cảm để chia điểm với chủ nhà Quy Nhơn United vừa rớt hạng từ V-League, trong khi Đồng Nai đánh rơi chiến thắng ở phút 90 trước CLB TPHCM.

Dù được thi đấu trên sân nhà, Đại học Văn Hiến ý thức rõ những khó khăn đang chờ đợi khi phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là Đồng Nai. Dẫu vậy, vẫn có cơ sở để tin rằng đội bóng sinh viên của TPHCM có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ tại giải đấu.

Hệ thống phòng ngự của Đồng Nai, sau khi để thủng lưới 3 bàn trong 2 trận gần nhất, đang mở ra cơ hội cho Jermie Lynch cùng các đồng đội khai thác. Kinh nghiệm chinh chiến tại V-League của Jermie Lynch chính là điểm tựa vững chắc để đội bóng còn non trẻ của HLV Nguyễn Đình Hưng hy vọng tìm kiếm bàn thắng.

Về hàng phòng ngự, nếu giữ vững sự tập trung trong suốt trận đấu cùng tinh thần thi đấu lăn xả như ở trận ra quân, Đại học Văn Hiến hoàn toàn có thể đủ sức hóa giải các mũi nhọn bên phía đội khách như Alex Sandro, Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường hay Lưu Tự Nhân.

Sức ép lúc này đang đè nặng lên thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trong chuyến hành quân đến sân Thống Nhất. Bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Đồng Nai trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League là Bắc Ninh lại có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Khánh Hòa.

Khánh Hòa (áo xanh) có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân nhà của Bắc Ninh. ẢNH: QUỲNH MAI

Tất nhiên, Bắc Ninh cũng sẽ đối diện với thử thách lớn khi Khánh Hòa là đội bóng giàu truyền thống và đang có phong độ cao sau chiến thắng ở vòng 1. Vấn đề của Bắc Ninh lúc này là cần cải thiện khả năng dứt điểm, bởi sự bế tắc trên hàng công đã khiến họ bị Thanh Niên TPHCM cầm hòa ở trận ra quân.

Một đại diện khác của bóng đá TPHCM được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng ở vòng 2 là CLB TPHCM. HLV Nguyễn Minh Phương cùng các học trò sẽ trở lại sân nhà Bà Rịa để tiếp đón Trẻ PVF-CAND. Dù đội khách đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng bất ngờ trước Quảng Ninh, nhưng CLB TPHCM với dàn cựu binh nhiều năm chinh chiến V-League như Nguyễn Thanh Thắng, Chu Văn Kiên hay Đoàn Hải Quân vẫn được đánh giá cao hơn.

Sau trận hòa ấn tượng trước Bắc Ninh, đội bóng trẻ Thanh Niên TPHCM đầy hưng phấn khi hành quân ra sân Phú Thọ, với quyết tâm tích lũy thêm điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, hai cặp đấu còn lại giữa Long An gặp Đồng Tháp và Quảng Ninh tiếp đón Quy Nhơn United được dự đoán sẽ diễn ra cân tài cân sức.

Lịch thi đấu vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026: Ngày 26-9, Long An - Đồng Tháp (16 giờ) và Phú Thọ - Thanh Niên TPHCM (18 giờ). Ngày 27-9, Đại học Văn Hiến - Đồng Nai và Bắc Ninh - Khánh Hòa (cùng 16 giờ). Ngày 28-9, CLB TPHCM - Trẻ PVF-CAND (16 giờ) và Quảng Ninh - Quy Nhơn United (17 giờ).

HỮU THÀNH