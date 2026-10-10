Bremen gây sốc khi chặn đứng chuỗi toàn thắng của Dortmund

5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Borussia Dortmund bất ngờ chấm dứt khi để đội khách Werder Bremen cầm hòa 2-2. Giám đốc điều hành Lars Ricken và HLV trưởng Niko Kovac thừa nhận đây là “nỗi thất vọng tột cùng”.

Borussia Dortmund (phải) để đội khách Werder Bremen ghi 2 bàn muộn. Ảnh: THX

Dortmund gặp nhiều khó khăn trong hiệp một bởi hàng phòng ngự chặt chẽ của Bremen, trước khi Daniel Svensson phá vỡ thế phòng ngự kiên cường của đội khách ở phút 80 bằng pha dứt điểm cận thành. Năm phút sau, Schlotterbeck đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc, nhưng Dortmund đã phải trải qua những phút cuối đầy kịch tính và choáng váng.

Ludovit Reis nhen nhóm hy vọng cho Bremen ở phút 88 bằng một cú sút chìm đầy uy lực từ xa, trước khi cựu tiền đạo của Dortmund là Niclas Fuellkrug đánh đầu ghi bàn từ một quả đá phạt trong thời gian bù giờ, cân bằng tỷ số 2-2. Đây là lần mất điểm đầu tiên của Dortmund sau khởi đầu toàn thắng 4 trận ở Bundesliga.

Trận hòa này đã mở ra cơ hội chiếm ngôi đầu bảng cho Bayern Munich nếu họ giành chiến thắng trên sân của Augsburg vào ngày 10-10.

Ban lãnh đạo Dortmund vì thế không giấu nổi sự thất vọng sau khi CLB đánh rơi điểm số lần đầu tiên trong mùa giải này. “Đó là nỗi thất vọng tột cùng”, Giám đốc điều hành Lars Ricken phát biểu. “Dù sao chúng tôi cũng phải hướng về phía trước. Giờ đây, chúng tôi có rất nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành và vẫn có thể tự tin với khởi đầu của mình tại giải đấu”.

Trong khi đó, HLV Kovac chia sẻ: “Chúng tôi đã áp đảo đối thủ trong suốt 88 phút và dồn ép họ vào thế bí. Nhưng chúng tôi đã không thể kết thúc 8 phút cuối cùng như lẽ ra phải làm. Chúng tôi phải tự trách mình và rất thất vọng khi đánh rơi 2 điểm. Hy vọng toàn đội sẽ rút ra bài học từ 8 phút cuối trận vừa qua”.

Trận đấu tiếp theo của Dortmund là tại Champions League, đối đầu với Bodø/Glimt - Dortmund đã khởi đầu tại đấu trường châu Âu bằng trận thắng 3-2 trước Villarreal. Sau đó, đội của HLV Kovac sẽ có chuyến làm khách trên sân của Union Berlin trong khuôn khổ vòng 6 Bundesliga.

LINH SƠN