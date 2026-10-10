Everton bất ngờ bị rao bán sau chưa đầy 2 năm đổi chủ

HLV trưởng của Everton David Moyes thừa nhận không bất ngờ nhưng ngạc nhiên trước việc CLB bị chủ sở hữu The Friedkin Group quyết định chuyển nhượng phần lớn cổ phần, chưa đầy 2 năm sau khi họ chính thức tiếp quản đội bóng danh tiếng của Anh.

The Friedkin Group đang xem xét các phương án đầu tư mới cho Everton, bao gồm cả “khả năng bán lại cổ phần chi phối”. Quyết định này được đưa ra chưa đầy 2 năm sau khi tập đoàn đến từ Mỹ, do tỷ phú Dan Friedkin đứng đầu, hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ Everton từ tay Farhad Moshiri trong một thương vụ trị giá hơn 400 triệu bảng Anh. Được biết, The Friedkin Group đang định giá CLB khoảng 800 triệu bảng.

Sau khi tin tức được công bố, HLV Moyes thừa nhận rằng ông đã nhận thấy những dấu hiệu cho thấy các ông chủ không thực sự cam kết gắn bó lâu dài ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa hè ảm đạm, khi chi ra chưa đến 60 triệu bảng, dù thu về gần gấp đôi con số đó.

“Bản thân tôi cũng chỉ mới biết tin này. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hẳn là quá bất ngờ”, HLV Moyes chia sẻ. “Họ mới chỉ tiếp quản CLB cách đây một năm rưỡi. Tuy nhiên, có lẽ nhìn vào diễn biến của kỳ chuyển nhượng, tôi đã phần nào nhận ra điều đó. Giờ đây, có lẽ mọi chuyện đã phơi bày rõ ràng để người hâm mộ Everton cùng thấy”.

The Friedkin Group lần đầu đạt thỏa thuận mua Everton vào tháng 12-2024. CLB đã lỡ hẹn với các giải đấu châu Âu ở mùa giải trước, nhưng họ đang có khởi đầu bất bại tại Ngoại hạng Anh mùa giải này với thành tích thắng 2 và hòa 3 trong 5 trận đầu tiên.

Everton đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và có cùng số điểm với đội xếp thứ 4 là Brentford. Thầy trò HLV Moyes sẽ hành quân đến sân Hull City vào ngày 11-10.

Moyes nói tiếp: “Đây là một CLB tuyệt vời. Nếu có ai đó muốn mua lại đội bóng và muốn trao đổi, tôi sẽ là người đầu tiên sẵn sàng trò chuyện và khẳng định với họ rằng đây là một thương vụ rất đáng giá.. Tôi cảm thấy thất vọng hơn cả là vì người hâm mộ Everton, khi họ đã phải trải qua quá nhiều giai đoạn khó khăn. Thật buồn khi họ lại phải trải qua một giai đoạn nữa với câu hỏi: ai sẽ là chủ sở hữu mới?”.

LINH SƠN