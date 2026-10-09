Chia tay tuyển quốc gia, Messi đã trở lại tập luyện cùng Inter Miami

Lionel Messi đã nhanh chóng trở lại tập luyện cùng Inter Miami. Siêu sao 39 tuổi cho thấy anh sẽ dồn tất cả sức lực cho mục tiêu chinh phục vòng play-off MLS sau màn chia tay đầy cảm xúc ở cấp độ đội tuyển quốc gia Argentina.

Lionel Messi sau khi kết thúc sự nghiệp quốc tế sẽ toàn tâm cho Inter Miami. Ảnh: THX

Trang mạng xã hội của Inter Miami vừa đăng ảnh Messi đang tươi cười tiến ra sân tập với chú thích “Tất cả hướng về thứ Bảy”, cho thấy huyền thoại 39 tuổi đã sẵn sàng cho trận tiếp đón DC United.

Messi nhanh chóng trở lại Florida để duy trì thể lực sau trận đấu chia tay đầy cảm xúc trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin vào ngày 6-10. Anh đã có màn trình diễn ấn tượng trước khán giả nhà tại Buenos Aires khi thực hiện thành công một quả phạt đền và kiến ​​tạo 2 bàn thắng. Giờ đây, siêu sao kỳ cựu này hiện hoàn toàn tập trung vào việc cùng CLB vượt qua những tuần cuối cùng của giai đoạn vòng bảng (regular season) giải Nhà nghề Mỹ (MLS), sau đó hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch ở vòng play-off.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kily Gonzalez, Inter Miami đang xếp thứ 3 bảng miền Đông với 46 điểm sau 27 trận, đang có cùng số điểm với đội xếp thứ 2 là New England, đồng thời nỗ lực thu hẹp khoảng cách 14 điểm với đội dẫn đầu Nashville. Việc lọt vào tốp 7 trong 7 trận đấu còn lại sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Gonzalez suất trực tiếp tham dự loạt trận play-off MLS.

Giờ đây, với việc Messi chỉ còn đá cho CLB, giới quan sát càng mong chờ hiệu suất tấn công của Inter Miami sẽ tăng cao hơn nữa. Hiện tại, siêu tiền đạo này vẫn đang thống trị các bảng xếp hạng cá nhân tại giải đấu hàng đầu Bắc Mỹ mùa giải này. Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 21 pha lập công, đồng thời cũng đứng đầu bảng xếp hạng kiến ​​tạo nhờ 13 đường chuyền quyết định.

LINH SƠN