Barcelona toàn thắng và thử thách 6 trận trong 21 ngày

Barcelona đã toàn thắng mọi trận đấu từ đầu mùa giải đến nay, nhưng khởi đầu hoàn hảo này sắp phải đối mặt với bài kiểm tra cam go nhất với 6 trận đấu dồn dập trong nửa cuối tháng 10 này.

Barcelona hy vọng thể trạng của Raphinha (trái) và Lamine Yamal sẽ tốt hơn. Ảnh: THX

6 trận đấu trong 21 ngày tới sẽ đưa đoàn quân Barcelona của HLV Hansi Flick đi từ cuộc tiếp đón Getafe trên sân nhà vào ngày 10-10, đến màn đại chiến Champions League với Paris Saint-Germain (20-10) và trận El Clasico đầu tiên của mùa giải tại Camp Nou ngày 25-10. Chen giữa đó là 2 chuyến làm khách khó khăn đến Galatasaray (13-10), Real Betis (17-10), và trận tiếp đón Alaves ngày 31-10.

Chuỗi trận này mang ý nghĩa quan trọng bởi Barcelona chưa từng phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy kể từ đầu mùa. Lịch trình dày đặc này không cho phép bất kỳ sai sót hay sự quản lý nhân sự kém hiệu quả nào. Và vài tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn liệu HLV Flick có đủ chiều sâu đội hình và sự linh hoạt về chiến thuật để duy trì đà thăng hoa đó hay không.

Đáng chú ý, việc quản lý giai đoạn tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua đang khiến công tác chuẩn bị cho trận gặp Getafe trở nên phức tạp hơn. Hầu hết các cầu thủ Barcelona thi đấu cho đội tuyển quốc gia dự kiến ​​sẽ trở lại vào ngày 8-10, chỉ còn khoảng 48 giờ trước giờ bóng lăn. Vì vậy, HLV Flick cần đánh giá kỹ thể trạng của họ trong khi chuẩn bị cho hơn nửa tháng tháng thi đấu dày đặc, nơi đội bóng sẽ cần đến sự góp mặt liên tục của nhiều trụ cột.

Năng lực tấn công mạnh mẽ chính là yếu tố quyết định đến chuỗi chiến thắng đầu mùa giải: ghi 31 bàn trong 7 trận thắng ở La Liga, thêm chiến thắng Feyenoord 5-1 tại Champions League. Vì vậy, những sự điều chỉnh ở vị trí này của HLV Flick chắc chắn sẽ gây sự chú ý.

Theo tờ SPORT, Karim Adeyemi đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho suất đá chính của Barcelona trong trận gặp Getafe, khi xét về khối lượng thi đấu ít tại đội tuyển quốc gia có thể mang lại cho anh lợi thế so với một số đồng đội. Lần ra sân gần nhất của anh là vào ngày 2-10, sau đó, HLV Jurgen Klopp của tuyển Đức đã cho phép Adeyemi rời khỏi đợt tập trung.

Trong khi đó, ​​Lamine Yamal đã thi đấu hơn 280 phút cho Tây Ban Nha i73 dịp FIFA Days vừa qua, còn Anthony Gordon cũng ra sân nhiều cho tuyển Anh trước khi được cho nghỉ ở trận gặp CH Séc.

Thể trạng của Raphinha là một yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định của Flick. Ngôi sao người Brazil vẫn đang trong quá trình hồi phục sau khi bị sưng ở đùi phải, dù các cuộc kiểm tra y tế đã loại trừ khả năng gặp chấn thương nghiêm trọng. Gabriel Jesus cũng mang lại thêm phương án triển khai hàng công mà không cần mạo hiểm không cần thiết.

LINH SƠN