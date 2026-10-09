Harry Kane có 68% cơ hội giành Quả bóng Vàng 2026

Huyền thoại Karl-Heinz Rummenigge tin rằng thành tích ghi bàn phi thường của Harry Kane, kết hợp với màn trình diễn và các danh hiệu, khiến ngôi sao của Bayern Munich trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2026.

Harry Kane tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Rummenigge - cựu CEO kiêm thành viên đương nhiệm trong ban giám sát của Bayern Munich, tin rằng mùa giải phá kỷ lục của Harry Kane mang lại cho anh lợi thế so với Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

“Harry đã ghi tổng cộng 73 bàn thắng cho Bayern và tuyển Anh ở mùa giải trước - chỉ có Lionel Messi là đạt thành tích tốt hơn trong một năm dương lịch ở thiên niên kỷ này (82 bàn ở mùa 2011-2012)”, Rummenigge nhấn mạnh. “Đó là cột mốc chuẩn mực. Tiêu chí quan trọng nhất của Quả bóng Vàng chính là màn trình diễn cá nhân, và xét về khía cạnh đó, Harry đang nắm lợi thế”.

Rummenigge thậm chí còn nhờ đến trí tuệ nhân tạo để đánh giá cơ hội của Kane, và kết quả cho thấy tiền đạo 33 tuổi người Anh có tới 68% khả năng giành được danh hiệu cao quý này. Ông nói thêm: “Hãy cùng hy vọng kết quả sẽ diễn ra đúng như vậy!”.

Nếu Kane giành chiến thắng tại lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 26-10 tại London Palladium Theatre ở London (Anh), đó cũng sẽ là cột mốc lịch sử đối với đội bóng số 1 nước Đức. Rummenigge từng giành giải thưởng này 2 năm liên tiếp 1980 và 1981, và kể từ đó đến nay, chưa có cầu thủ nào của Bayern làm được điều tương tự.

Sau khi ghi 6 bàn thắng giúp tuyển Anh về thứ 3 chung cuộc tại World Cup 2026, Kane tiếp tục phong độ ghi bàn quen thuộc với 6 pha lập công sau 7 trận cho Bayern trong mùa giải mới. Cựu sao Tottenham khép lại loạt trận quốc tế vừa qua với cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước CH Séc - nới rộng kỷ lục số bàn thắng quốc tế với Tam sư lên con số 91, đồng thời cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh của cựu thủ môn Peter Shilton.

Trong đó, bàn thắng đầu tiên của Kane vào lưới CH Séc cũng là bàn thắng thứ 50 của anh cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia trong năm 2026 - con số vượt xa bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tiền đạo Mbappe của tuyển Pháp và Real Madrid xếp thứ 2 trong danh sách này chỉ với 33 bàn.

Kane là cầu thủ thứ 5 còn thi đấu đạt mốc 90 bàn thắng quốc tế, gia nhập danh sách cùng Cristiano Ronaldo (146), Lionel Messi (125), Romelu Lukaku (94) và Robert Lewandowski (92).

Khi được hỏi liệu có thể vượt qua kỷ lục của Ronaldo hay không, Kane nói: “Hiện tại thì cột mốc đó còn rất xa, nhưng ai mà biết được chứ, tôi đang có phong độ tuyệt vời. Tôi từng nhắc đến những cầu thủ vẫn thi đấu tốt ở độ tuổi gần 40 và duy trì đẳng cấp cao nhất, thậm chí là ngoài 40 tuổi như hiện nay. Mọi chuyện sẽ được tính theo từng mùa giải. Trước tiên, hãy xem liệu tôi có thể đạt mốc 100 bàn hay không đã, rồi tính tiếp”.

LINH SƠN