Bố mẹ bật khóc đưa Hiểu Minh đi bệnh viện sau khi U23 Việt Nam về nước

Người thân của Nguyễn Hiểu Minh đã bật khóc khi chứng kiến HLV Kim Sang-sik trực tiếp đẩy xe lăn đưa trung vệ U23 Việt Nam ra sảnh đến tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Bố mẹ cùng Hiểu Minh tại sân bay Nội Bài. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Tối 24-1, U23 Việt Nam trở về nước, mang theo tấm huy chương đồng đầy tự hào của vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tại sân bay Nội Bài, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ.

Khoảng 20g40, toàn đội xuất hiện tại sảnh đến trong tiếng vỗ tay, reo hò không ngớt. HLV Kim Sang-sik là người đi đầu, trực tiếp đẩy xe lăn đưa trung vệ Nguyễn Hiểu Minh ra sảnh. Nhiều cổ động viên đã gửi lời hỏi thăm, động viên và chúc cầu thủ sinh năm 2004 sớm bình phục chấn thương.

Tại sảnh chờ, khi gặp lại con trai, ông Nguyễn Tiến Quang và bà Nguyễn Thanh Hà, bố mẹ của Hiểu Minh, đã không giấu được xúc động và bật khóc. Kể từ thời điểm Hiểu Minh gặp chấn thương nặng ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, gia đình anh luôn sống trong tâm trạng lo lắng.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng Thiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch CLB bóng đá PVF-CAND, động viên Hiểu Minh tại sân bay Nội Bài. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chia sẻ trong nghẹn ngào, ông Nguyễn Tiến Quang cho biết gia đình luôn động viên con trai giữ vững tinh thần để chuẩn bị cho quá trình phẫu thuật và tập hồi phục. Trong khi đó, Hiểu Minh cũng trấn an bố mẹ yên tâm, khẳng định sẽ nỗ lực điều trị để sớm trở lại sân cỏ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bố trí xe cấp cứu, đưa Hiểu Minh cùng gia đình thẳng tới bệnh viện ngay trong tối cùng ngày.

Trước đó, ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, Hiểu Minh gặp chấn thương nghiêm trọng sau một pha tiếp đất không thuận lợi và phải rời sân ở phút 35. Kết quả thăm khám cho thấy cầu thủ này bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Hiểu Minh được đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị. Thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

Trong khi đó, các thành viên còn lại của U23 Việt Nam rời sân bay Nội Bài, di chuyển về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để nghỉ ngơi, dự lễ mừng công và sau đó trở về gia đình trước khi trở lại thi đấu cho các CLB chủ quản.

HỮU THÀNH