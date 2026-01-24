Bóng đá trong nước

HLV Lee Min-sung thất vọng khi U23 Hàn Quốc trắng tay rời giải

U23 Hàn Quốc khép lại vòng chung kết châu Á 2026 với kết quả không được như ý khi thua liên tiếp ở hai trận đấu ở vòng knock-out. Sau khi để thua U23 Nhật Bản ở trận Bán kết, họ đã để thua U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba từ loạt sút luân lưu 11m.

U23 Hàn Quốc bế tắc trước lối chơi lăn xả và tinh thần cao của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: AFC
Trận thua trước U23 Việt Nam càng làm cho các cổ động viên Hàn Quốc thất vọng hơn khi họ thi đấu hơn người từ phút 86, có trọn 30 phút hiệp phụ lấn lướt U23 Việt Nam nhưng không thể xoay chuyển được cục diện. Trước đó là màn rượt đuổi bàn thắng mà các cầu thủ Hàn Quốc ở thế bị động với hai lần bị dẫn trước. Đây cũng là lần thứ 3, U23 Hàn Quốc thua ở trận tranh hạng ba.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lee Min-sung nói:"Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn, củng cố hơn lợi thế về kỹ thuật, nhưng rất tiếc đã không làm được". Diễn biến từ đầu trận, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ khi HLV Kim Sang-sik đã gần như thay mới đội hình, ông chỉ giữ lại 2 cầu thủ đá chính ở trận Bán kết vào đội hình xuất phát trong cuộc so tài với đội bóng đồng hương.

HLV Lee Min-sung. Ảnh: AFC

Việc thay như mới đội hình, các cầu thủ vốn thường ngồi ghế dự bị đã nhập cuộc đầy khí thế để làm cho đối phương đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và thắng chung cuộc sau loạt sút luân lưu 11m. Đây là lần đầu Hàn Quốc thua Việt Nam ở cấp độ U23, sau 6 trận thắng và 3 hòa.

HLV Lee nói: "Tôi chưa hài lòng với hàng phòng ngự khi dễ bị thủng lưới. Tuy nhiên, đội vẫn có những trận hay, như thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng, thắng Australia 2-1 ở tứ kết. Sắp tới chúng tôi cần phát triển kỹ hơn, sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật để đội tốt hơn".

LÊ ANH

