Billie Jean King Cup 2025: Jasmine Paolini bùng nổ đúng lúc, giúp tuyển Italy bảo vệ danh hiệu

Jasmine Paolini cảm thấy mình đã đạt phong độ đỉnh cao đúng thời điểm để giúp cho tuyển Italy bảo vệ thành công ngôi vô địch Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals - với chiến thắng áp đảo trước Ngôi sao người Mỹ Jessica Pegula trong trận chung kết tối qua, Chủ nhật 21-9-2025.

Paolini (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng đội tuyển Italy

Trong quá khứ, Paolini (hạng 8 WTA) đã để thua Pegula (hạng 7 WTA) trong cả 5 lần đối mặt. Tuy vậy, đấu trường Billie Jean King Cup đề cao tính dân tộc và đồng đội lại khác hoàn toàn so với WTA Tour - nơi mà các tay đội thi đấu với tư cách chuyên nghiệp và cá nhân.

Paolini, dưới sự ủng hộ của đông đảo khán giả người Ý ở tại Thâm Quyến, đã không để kết quả thua trận phát triển lên con số 6. Thay vào đó, cô đã bùng nổ đúng lúc và giành chiến thắng ấn tượng với điểm số rất là áp đảo 6-4 và 6-2 chỉ sau vỏn vẹn 84 phút đồng hồ.

Kết quả này giúp tuyển nữ Italy thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, vì ở trong trận đấu mở màn, Elisabetta Cocciaretto (hạng 91 WTA) đã bất ngờ đánh bại Emma Navarro (hạng 18 WTA) với điểm số cũng rất thuyết phục là 6-4, 6-4. Tuyển nữ Italy lần thứ 6 đăng quang...

Paolini đã chia sẻ, sau khi kết thúc tuần lễ hoàn hảo tại Thâm Quyến - với cả 4 trận toàn thắng: “Ban đầu, mọi thứ thật sự rất khó khăn. Bắt đầu ngày thi đấu đầu tiên, tôi đã không có được phong độ tốt trên sân. Để rồi, tôi dần cảm thấy tốt hơn qua từng trận đấu. Hôm nay có lẽ là trận đấu hay nhất trong giải đấu này của bản thân tôi”.

“Trong trận đấu ngày hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi nghĩ đó là chìa khóa để đánh bại Jessica Pegula bởi vì cô ấy là một đối thủ rất mạnh. Tôi thực sự hài lòng - về màn trình diễn của của chính mình”, Paolini cho biết, khi có năm thứ 2 liên tiếp giúp Ý vô địch!

Cô nói thêm: “Đây là một cảm giác không thể tin được. Hôm nay là một trận đấu thực sự rất khó khăn. Chúng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về bản thân, về đội tuyển của mình. Đây là một ngày tuyệt vời cho cả đất nước Ý và cả đám đông CĐV hiện diện tại nơi này...”.

Nhớ lại một trận đấu khác với tuyển Mỹ hồi năm 2023, khi Ý chỉ giành vị trí Á quân và cô thì để thua chính Pegula, Paolini tiết lộ: “Thành thật mà nói, tôi cứ nghĩ đó là một trận đấu khác với tuyển Mỹ. Nó thực sự khá là phức tạp. Dù sao, chúng tôi cũng đã làm tốt rồi”.

“Nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ nghĩ về việc thi đấu trận đấu với Pegula ở chung kết ngày hôm nay, rằng cô ấy là một tay vợt tuyệt vời. Tôi đã cố gắng tập trung vào bản thân và hy vọng giành lấy chiến thắng để không phải bước vào trận đánh đơn ngay sau đó”.

Nhận xét về màn trình diễn xuất sắc vượt quá mọi kỳ vọng của người đồng đội kém tiếng là cô Cocciaretto, Paolini cũng chia sẻ: “Tôi rất vui mừng với chiến thắng của Elisabetta. Cô ấy làm một công việc tuyệt vời, quả là một trận đấu quá tuyệt vời. Đúng vậy, bước vào sân khi đang dẫn trước tỷ số 1-0 thì tốt hơn nhiều. Cảm ơn Elisabetta”.

Về phần Cocciaretto, cô không có nhiều thời gian ăn mừng chiến thắng thứ 2 tại BJK Cup, vì cô phải tham gia vòng loại China Open tại Bắc Kinh ngay hôm nay, thứ Hai ngày 22-9-2025, nơi cô hướng đến chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước Chloe Paquet (Pháp).

Tay vợt người Ý 24 tuổi chia sẻ: “Cảm xúc thật tích cực. Chúng tôi đã ăn mừng rất nhiều trên sân. Tôi nghĩ, giờ đây chúng tôi sẽ đi ăn tối một nhà hàng của Ý. Tôi phải quyết định vì tôi cũng phải ngủ ít nhất vài tiếng, ngày mai tôi sẽ rời khách sạn lúc 5 giờ 30 để đến Bắc Kinh”.

“Dù sao thì, đây cũng là công việc của chúng tôi. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Chúng tôi ăn mừng, tận hưởng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ thấy ngày mai là như thế nào”, Cocciaretto lạc quan nói khi tên tuổi của cô lan nhanh khắp toàn cầu từ chung kết BJK Cup.

Paolini ăn mừng với đám đông

Tuyển Italy phấn khích

Nhưng đừng quên Cocciaretto (phải)

Đ.Hg.