Billie Jean King Cup 2025: Tuyển Italy vượt qua Ukraine trong trận đấu kịch tính, giành vé chung kết

Nhà ương kim vô địch có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Ukraine với tỷ số 2-1, trở lại chung kết Billie Jean King Cup, khi Jasmine Paolini vượt qua Elina Svitolina để san bằng tỷ số trước khi kết hợp cùng Sara Errani giành chiến thắng đôi nữ quyết định...

Paolini (trái) và Errani ăn mừng chiến thắng chung cuộc

Chiến thắng ở Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Vịnh Thâm Quyến đã giúp cho đội tuyển Ý trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào 3 trận chung kết liên tiếp tại Giải đấu đồng đội nữ thế giới - kể từ khi tuyển CH Czech giành 3 chức vô địch liên tiếp từ năm 2014 đến 2016.

Paolini và Errani đã giành chiến thắng thuyết phục khi đánh bại cặp đôi người Ukraine - Marta Kostyuk và Lyudmyla Kichenok với điểm số 6-2, 6-3, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ đồng hương, những CĐV ở lại trên khán đài cho đến gần nửa đêm tại miền Đông Nam của Trung Quốc.

“Hôm nay, khán giả thật là tuyệt vời. Chúng tôi có được sự ủng hộ của tất cả những người hâm mộ Ý. Chúng tôi rất thích được thi đấu trong giải đấu đồng đội này”, tay vợt gạo cội Errani hạnh phúc chia sẻ, đồng thời cùng người hâm mộ hô vang khẩu hiệu cổ vũ truyền thống “Jia You” - nghĩa đen là "thêm dầu".

“Jia You” (加油) là một từ tiếng Hán, có nghĩa là “thêm dầu”. Từ này vẫn thường được sử dụng ở trong tiếng Quan Thoại, mang ý nghĩa cổ vũ, động viên tinh thần, tương tự như các cụm từ: “Cố lên!”, “Tiếp tục cố gắng!” - hoặc là “Hãy cố gắng hết sức!” trong tiếng Việt.

"Đó là một ngày khó khăn với Jasmine. Cô ấy vẫn đang làm rất tốt. Không dễ để chơi trận đôi ngay sau khi vượt qua trận đơn đầy khó khăn, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ. Tôi rất vui khi có cô ấy sát cánh cùng trở thành người đồng đội cho trận đấu đôi nữ”, Errani nói.

Sau khi Kostyuk đánh bại Elisabetta Cocciaretto bằng chiến thắng áp đảo 6-2, 6-3 trong trận đấu mở màn, gánh nặng đè lên đôi vai mong manh của Paolini khi cô bước vào trận đấu với “Mỹ nhân Ukraine” trong tâm thế đội nhà đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1.

Thực tế, cựu tay vợt số 3 thế giới - cô Svitolina - đã bỏ lỡ cơ hội giúp đội tuyển Ukraine giành chiến thắng chung cuộc 2-0 khi đã vượt lên dẫn trước 1-0 (6-3) ở trong ván đấu mở màn. Tuy vậy, Polini đầy cảm hứng đã ngược dòng ngoạn mục, thắng 6-3, 6-3 trong 2 ván còn lại.

Giúp tuyển Ý gỡ hòa 1-1, Paoloni tỏ ra cực kỳ tự tin khi bước vào trận đánh đôi quyết định, nơi cô lại có dịp kết hợp cùng người đồng đội thân quen - “đàn chị” Errani. Hai người từng sát cánh cùng nhau giành HCV đôi nữ ở Olympic Paris. Họ cũng thắng danh hiệu đôi nữ của Roland Garros hồi tháng 6. Mọi thứ như thể “thuận lý thành chương”.

“Chúng tôi đã cùng nhau đánh đôi trong 2 năm qua, gần như tại mọi giải đấu”, Paolini chia sẻ, “Thật tuyệt khi có thêm nội dung đánh đôi tại Billie Jean King Cup. Chúng tôi rất thích đánh đôi và cũng rất thích tham gia giải đấu này. Cô ấy đã vô địch giải đấu này 4 lần. Cô ấy rất yêu thích giải đấu này”.

“Tôi phải cảm ơn cả đội đã luôn đặt niềm tin vào 2 người chúng tôi... và có cả những khán giả hâm mộ nữa. Họ thật tuyệt vời. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng trận chung kết vào Chủ nhật. Thật là tuyệt vời khi được thi đấu tại Billie Jean King Cup. Tôi kỳ vọng tất cả người hâm mộ sẽ quay lại và cổ vũ cho chúng tôi”.

Trận bán kết BBJK Cup Finals còn lại giữa tuyển Mỹ và tuyển Anh sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay, thứ Bảy 20-9-2025. Tuyển Mỹ với sự góp mặt của Emma Navarro và Jessica Pegula đối đầu với tuyển Anh của Katie Boulter, Franceca Jones. Đây là một cặp đấu rất hấp dẫn của 2 đối thủ giàu truyền thống.

Đ.Hg.