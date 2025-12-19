Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 19-12: Sôi động trước thềm khép lại hành trình SEA Games 33

Trong ngày thi đấu áp chót 19-12, đoàn thể thao Việt Nam ghi dấu ấn 13 HCV đến từ môn: bắn súng, đua thuyền truyền thống, đấu kiếm, vật, aerobic...Hiện đoàn thể thao Việt Nam đang nắm giữ 86 HCV và tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hà Minh Thành giành HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nổi bật trong ngày phải kể đến hành trình chinh phục SEA Games 33 thành công của đội tuyển bắn súng Việt Nam với 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam sớm khởi động ngày mới bằng 2 tấm HCV nội dung đồng đội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam và súng trường 50m ba tư thế nam. Tiếp đó, nam xạ thủ Hà Minh Thành là người thi đấu cuối cùng đã "khóa sổ" hoàn hảo bằng kỷ lục SEA Games và tấm HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam.

Cùng ngày, các nội dung của vật tự do nam bước vào những trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch. Đội tuyển Việt Nam có 4 tuyển thủ gồm: Phạm Như Duy (57kg), Nguyễn Hữu Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg) và Trần Văn Trường Vũ (86kg), giành thêm 3 tấm HCV.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam giành 2 HCV đôi nam và đôi nữ nội dung cờ nhanh. Trong đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh thắng tỷ số 1,5 - 0,5 trước các kỳ thủ của Malaysia, còn Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng cũng có chiến thắng trước Indonesia.

THƯ NGUYỄN