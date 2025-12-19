SEA Games 33

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 19-12: Sôi động trước thềm khép lại hành trình SEA Games 33

SGGPO

Trong ngày thi đấu áp chót 19-12, đoàn thể thao Việt Nam ghi dấu ấn 13 HCV đến từ môn: bắn súng, đua thuyền truyền thống, đấu kiếm, vật, aerobic...Hiện đoàn thể thao Việt Nam đang nắm giữ 86 HCV và tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hà Minh Thành giành HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hà Minh Thành giành HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nổi bật trong ngày phải kể đến hành trình chinh phục SEA Games 33 thành công của đội tuyển bắn súng Việt Nam với 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Đội tuyển bắn súng Việt Nam sớm khởi động ngày mới bằng 2 tấm HCV nội dung đồng đội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam và súng trường 50m ba tư thế nam. Tiếp đó, nam xạ thủ Hà Minh Thành là người thi đấu cuối cùng đã "khóa sổ" hoàn hảo bằng kỷ lục SEA Games và tấm HCV nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam.

Cùng ngày, các nội dung của vật tự do nam bước vào những trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch. Đội tuyển Việt Nam có 4 tuyển thủ gồm: Phạm Như Duy (57kg), Nguyễn Hữu Định (65kg), Cấn Tất Dự (74kg) và Trần Văn Trường Vũ (86kg), giành thêm 3 tấm HCV.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam giành 2 HCV đôi nam và đôi nữ nội dung cờ nhanh. Trong đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh thắng tỷ số 1,5 - 0,5 trước các kỳ thủ của Malaysia, còn Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng cũng có chiến thắng trước Indonesia.

Screenshot (26).png
Tin liên quan
THƯ NGUYỄN

Từ khóa

SEA Games 33 bảng tổng sắp huy chương đoàn thể thao Việt Nam đội tuyển bắn súng Việt Nam kỷ lục SEA Games

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn