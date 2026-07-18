Argentina bị hoãn chuyến bay trước trận chung kết World Cup 2026

Đội tuyển Argentina gặp sự cố ngoài mong muốn trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 khi chuyến bay đưa Lionel Messi cùng các đồng đội từ Atlanta đến New York (Mỹ) bị hoãn nhiều giờ do ảnh hưởng của giông bão.

Tuyển Argentina bị ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026. ẢNH: AFA

Theo kế hoạch ban đầu, Argentina sẽ rời Atlanta trong ngày 16-7 (giờ địa phương) để di chuyển tới New York, địa điểm tổ chức trận chung kết tại sân MetLife Stadium, bang New Jersey vào 19-7. Tuy nhiên, thời tiết xấu khiến lịch trình bị đảo lộn khi các hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta bị ảnh hưởng.

Toàn bộ đội tuyển Argentina cùng ban huấn luyện và các thành viên trong đoàn phải chờ thông báo mới từ cơ quan hàng không trước khi có thể khởi hành. Sau nhiều giờ trì hoãn, chuyến bay của La Albiceleste mới được cấp phép cất cánh, giúp đội tuyển kịp đặt chân tới khu vực tổ chức trận chung kết.

Việc chậm di chuyển khiến kế hoạch chuẩn bị của HLV Lionel Scaloni bị tác động đáng kể. Thông thường, hành trình bay từ Atlanta đến New York chỉ mất khoảng 2 giờ 20 phút, nhưng việc bị giữ lại tại Atlanta khiến Argentina có ít thời gian hơn để ổn định đội hình, hồi phục thể lực và hoàn tất những buổi tập cuối cùng trước trận đấu quan trọng nhất giải.

Argentina bước vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết. Trên sân Atlanta, đại diện đến từ châu Âu vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon, qua đó nuôi hy vọng góp mặt ở trận chung kết World Cup đầu tiên sau 60 năm. Tuy nhiên, Argentina đã thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch. Enzo Fernandez đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú sút xa ở phút 85, trước khi Lautaro Martinez hoàn tất màn ngược dòng ở phút bù giờ thứ hai với pha đánh đầu từ đường chuyền của Lionel Messi.

Ở trận chung kết, Argentina sẽ đối đầu Tây Ban Nha tại MetLife. Cuộc chạm trán đầy thú vị khi Argentina đang là đương kim vô địch Nam Mỹ, còn Tây Ban Nha hiện giữ danh hiệu EURO 2024.

Trong khi Argentina gặp khó khăn vì vấn đề di chuyển, Tây Ban Nha đã sớm có mặt tại New Jersey để chuẩn bị cho trận tranh chức vô địch. Thầy trò HLV Luis De La Fuente giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết tại Dallas, với các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Đội tuyển này đã bắt đầu tập luyện tại Gotham Training Facility.

HỮU THÀNH