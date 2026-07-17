Cổ động viên Argentina nhảy múa thâu đêm mừng chiến thắng

Ngay sau chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh tại bán kết World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), bầu không khí ăn mừng của người hâm mộ Argentina gây ấn tượng mạnh khiến cả những phóng viên tác nghiệp “trung lập” như chúng tôi cũng hòa vào không khí lễ hội của họ.

Hàng trăm CĐV Argentina đã tổ chức buổi “Banderazo” (lễ hội giương cờ truyền thống) tại nhiều khu vực ở thành phố Atlanta từ trước trận đấu như khu FIFA Fan Festival, nhà ga, trên các đoàn tàu xe điện ngầm dẫn đến sân vận động Mercedes-Benz.

CĐV Argentina ăn mừng tưng bừng khi đội tuyển lọt vào chung kết. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Bầu không khí trên khán đài khiến sân Mercedes-Benz như "sân nhà" của Argentina. Tiếng hò reo, trống, kèn và các bài hát của hàng chục ngàn CĐV Argentina gần như lấn át phần còn lại của sân đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, thành phố miền Nam nước Mỹ như bùng nổ khi người hâm mộ Argentina hát vang các bài ca cổ động, ôm chầm lấy nhau và nhảy múa ăn mừng tấm vé vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Chúng tôi ghi hình ở khu Fan Festival bên ngoài sân và cảm nhận CĐV Argentina đang có màn cổ vũ cuồng nhiệt nhất tại World Cup 2026. Người hâm mộ nhảy múa, hát vang tên Lionel Messi và các tuyển thủ. Đám đông thậm chí còn kề vai bá cổ các nhà báo, CĐV đến từ khắp nơi trên thế giới để mời chung vui theo tiếng hát, nhịp trống và điệu nhảy của họ.

Dòng người kéo dài từ khu vực sân vận động về các quảng trường và quán xá. Trung tâm Atlanta nhanh chóng biến thành một "biển người" màu xanh - trắng. Các nhà hàng, quán bar chật kín CĐV Argentina. Quốc kỳ Argentina, áo đấu số 10 và bài hát quen thuộc của người hâm mộ Nam Mỹ xuất hiện khắp nơi, tạo nên bầu không khí được ví như một “Buenos Aires thu nhỏ” giữa lòng nước Mỹ.

Sức lan tỏa của cộng đồng CĐV Argentina diễn ra từ nhiều ngày trước trận bán kết. Họ đã đổ về Atlanta với số lượng rất lớn, biến nhiều khu phố thành điểm hội tụ của sắc xanh - trắng.

Sau khi Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi 2 bàn thắng cuối trận để đưa Argentina vào chung kết gặp Tây Ban Nha, màn ăn mừng kéo dài đến tận đêm 15-7 (sáng 16-7 giờ Việt Nam). Từng đoàn người Argentina vừa đi vừa hát, vẫy cờ và chụp ảnh lưu niệm quanh sân Mercedes-Benz cũng như các khu vực dành cho người hâm mộ.

Olivia Alma, nữ sinh viên đến từ Buenos Aires cùng gia đình gồm bố mẹ và 2 em trai, hạnh phúc thốt lên: “Màn lội ngược dòng bản lĩnh cho thấy Argentina xứng đáng là một nhà vô địch”. Các CĐV Argentina cho biết dù có vé vào sân hay không, họ vẫn tiến về thành phố New York/New Jersey để cổ vũ cho đội tuyển tranh Cúp vàng với Tây Ban Nha.

Trung Nghĩa (từ Atlanta, Mỹ)