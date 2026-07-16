World Cup 2026 - Tây Ban Nha sẵn sàng đăng quang lần 2

Rạng sáng 15-7, các “dũng sĩ đấu bò” Tây Ban Nha đã khiến “chú gà trống Gaulois” phải ngừng gáy. Năm thứ 3 liên tiếp, Tây Ban Nha đánh bại Pháp ở các vòng bán kết - từ Euro 2024, Nations League 2025 và bây giờ là World Cup 2026. 16 năm sau lần cuối cùng có mặt trong một trận chung kết World Cup, giờ đây Tây Ban Nha lại có mặt...

Marc Cucurella (phải, Tây Ban Nha) phong tỏa hiệu quả tiền vệ xuất sắc Dembele (Pháp) trong trận bán kết (ẢNH: THX)

Tây Ban Nha khởi đầu hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde. Họ vào vòng knock-out chỉ với thông số ấn tượng ở hàng phòng ngự, thắng 2 trận quan trọng trước Bồ Đào Nha và Bỉ bằng những bàn thắng phút cuối của “siêu dự bị” Merino, để rồi không ai hình dung được người Pháp lại bị bóp nghẹt và gần như không có cơ may để thắng trận bán kết. Tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng con số ấy chưa nói hết câu chuyện.

Nói như HLV Luis de la Fuente, đội bóng của ông đang đạt đỉnh cao phong độ đúng thời điểm: “Đây là một quá trình đã được lên kế hoạch để chúng tôi đạt được những khoảnh khắc then chốt này trong tình trạng tốt nhất có thể”. Sự tự tin này không hề huyễn hoặc. Tây Ban Nha hiện đang sở hữu một thế hệ cầu thủ có thái độ tuyệt vời, đoàn kết vì một mục tiêu chung. Họ đã thắng 13 trong số 14 trận đấu tại các giải đấu lớn dưới thời De la Fuente. Những gì họ mang đến trận chung kết sắp tới là một đội hình đang ở độ chín về cả thể lực lẫn tâm lý.

Tài năng trẻ Lamine Yamal (trái) là mũi nhọn đáng nể của Tây Ban Nha. Ảnh: THX

Nếu như trước đây Tây Ban Nha thường được biết đến với lối chơi tiki-taka kiểm soát bóng nhiều nhưng đôi khi thiếu hiệu quả, thì phiên bản 2026 lại nguy hiểm hơn nhờ cường độ hoạt động khi không có bóng. Các thống kê từ Opta cho thấy sức mạnh phòng ngự của họ là “không thể xuyên phá” khi chỉ phải đối mặt với trung bình 1,17 cú sút trúng đích mỗi trận - con số thấp nhất lịch sử World Cup kể từ năm 1966. Đó là một hệ thống phòng ngự được thiết kế để bóp nghẹt mọi đường bóng trước khi nó kịp trở thành mối đe dọa.

Lịch thi đấu (VTV3, VTV6 trực tiếp) - 4 giờ ngày 19-7: tranh hạng ba (sân Hard Rock, TP Miami, Mỹ) - 2 giờ ngày 20-7: tranh ngôi vô địch (sân MetLife, TP New York, Mỹ)

Ở trận bán kết, Pháp chưa có đến nửa cơ hội ghi bàn - mức thấp nhất mà đội bóng áo lam từng ghi nhận tại một trận đấu ở World Cup. Tây Ban Nha không kiểm soát bóng áp đảo như thường lệ, nhưng họ khiến Pháp choáng ngợp với cường độ chơi khi không có bóng, thắng 55,9% các pha tranh chấp tay đôi với Pháp. Đó là thứ bóng đá mà cựu danh thủ Pháp Patrick Vieira (vô địch World Cup 1998) phải thốt lên: “Tây Ban Nha thống trị trận đấu ở mọi khía cạnh”.

Tây Ban Nha đang tái hiện công thức chiến thắng của World Cup 2010: một hàng phòng ngự gần như bất khả xâm phạm kết hợp với sự kiểm soát trận đấu tuyệt đối. Với lối chơi biến hóa, khả năng áp sát tầm cao mạnh mẽ và sự thấu hiểu chiến thuật sâu sắc, “La Roja” đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Như HLV Luis de la Fuente đã nói, bước cuối cùng luôn là bước khó khăn nhất, nhưng với một tập thể đang ở đỉnh cao phong độ và tinh thần, Tây Ban Nha sẵn sàng để một lần nữa thống trị bóng đá thế giới.

ĐĂNG LINH