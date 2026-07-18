World Cup 2026 - Trận chung kết “đẹp nhất thế giới”

Trước thềm trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, giới truyền thông 2 quốc gia này đều dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc đối đầu được xem là màn so tài đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Tại Tây Ban Nha, nhiều tờ báo lớn gọi đây là “kịch bản hoàn hảo”. Nhật báo thể thao Marca chạy dòng tít nổi bật “Trận chung kết đẹp nhất thế giới”, nhấn mạnh cuộc chạm trán giữa La Roja và Albiceleste rạng sáng 20-7 (giờ Việt Nam) hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Ngôi sao Lionel Messi (Argentina, phải) và tài năng trẻ Lamine Yamal (Tây Ban Nha) sẽ so tài trong trận chung kết World Cup 2026 (ẢNH: FIFA)

Tờ Marca đánh giá cao hành trình của Argentina, đặc biệt là tinh thần thi đấu bền bỉ của đại diện đến từ Nam Mỹ và phong độ xuất sắc của Lionel Messi. Theo góc nhìn của tờ báo này, Messi đang trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, ngày càng khẳng định vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina.

Cùng quan điểm, Diario AS ví von “Finalissima sắp diễn ra”, ám chỉ cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng đang đạt trạng thái cạnh tranh cao nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Trong khi đó, Sport và Mundo Deportivo, 2 tờ báo có ảnh hưởng tại xứ Catalonia, mô tả đây là “trận chung kết bùng nổ”, khi Tây Ban Nha phải đối diện thử thách đặc biệt mang tên Lionel Messi, gương mặt một thời biểu tượng tại La Liga.

Ở Argentina, sự chú ý cũng hướng về cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa 2 HLV Lionel Scaloni và Luis de la Fuente. Báo Diario De Cuyo nhận định đây có thể là một trong những màn so tài chiến thuật hấp dẫn nhất World Cup 2026. HLV Scaloni và HLV De la Fuente vốn không xa lạ nhau. Hai nhà cầm quân từng có mối liên hệ từ khóa đào tạo HLV UEFA Pro năm 2007, thời điểm Scaloni tham gia khóa học và nhận được sự đánh giá cao từ chính De la Fuente. Khi đó, HLV tuyển Tây Ban Nha từng nhận xét Scaloni là học viên chăm chỉ, nghiêm túc và luôn có tinh thần cầu tiến.

Trong khi báo Buenos Aires Times dành sự tôn vinh đặc biệt cho Messi, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng với Lamine Yamal, tài năng trẻ được xem là biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha lẫn thế giới. Theo đánh giá của tờ báo Argentina, Messi vẫn là trái tim của Albiceleste.

Tờ La Capital đánh giá trận chung kết nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, nơi những tình huống đột biến từ xa có thể quyết định kết quả. Enzo Fernandez và Lautaro Martinez là 2 cá nhân có thể giúp Argentina định đoạt trận chung kết ở thời điểm cuối trận.

THƯ NGUYỄN tổng hợp