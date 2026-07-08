5 thành viên đội nữ U18 Việt Nam về nước, tiếp tục tập huấn đội tuyển nữ quốc gia

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam kết thúc chương trình thi đấu tại Thái Lan, về nước hôm nay 8-7.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam kết thúc thi đấu tại Thái Lan, về nước ngày 8-7. Ảnh: AVC

HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng Ban huấn luyện và 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam rời Thái Lan, về nước hôm nay 8-7.

Kết thúc giải vô địch U18 châu Á 2026, chúng ta giành vị trí hạng 5. Trước đó, đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Theo kế hoạch, 5 thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Đại học TDTT Bắc Ninh theo danh sách đã quyết định là HLV Ngọc Hoa, Vũ Thị Hoa, cầu thủ Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam kết thúc giải vô địch U18 châu Á 2026 cũng khép lại nhiệm vụ tập huấn, thi đấu quốc tế năm 2026.

Trước đó, đội bóng đã tập huấn từ tháng 4-2026 với lực lượng 20 tuyển thủ. Sau quá trình chuẩn bị chuyên môn, Ban huấn luyện đã rút gọn 14 cầu thủ chính thức thi đấu 2 giải quốc tế tại Thái Lan gồm Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Lê Thị Hằng, Vũ Mai Ngân, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Đỗ Quế Trân, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Châm Anh, Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Khánh Linh, Quách Thị Hoài Ân. Trong đội hình, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo là đội trưởng.

Giải vô địch U18 châu Á 2026 được tính kết quả để trao suất tham dự giải vô địch U19 thế giới năm 2027. Do đứng hạng 5, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam không có suất góp mặt giải đấu trên.

MINH CHIẾN