3 đại diện TPHCM gặp thử thách ở trận ra quân Giải hạng Nhất 2025-2026

Ba đại diện TPHCM hứa hẹn gặp nhiều khó khăn ngay vòng khai màn Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, sau khi lịch thi đấu được bốc thăm và sắp xếp lại vào sáng 11-9.

Thanh Niên TPHCM (áo đỏ) và Đại học Văn Hiến (áo xanh) được dự báo có trận ra quân Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đầy khó khăn

Trước lễ bốc thăm lại diễn ra tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận đội Gia Định chuyển từ TPHCM ra Phú Thọ và đổi tên thành Phú Thọ, trong khi Trẻ TPHCM đổi tên thành Thanh Niên TPHCM.

Như vậy, TPHCM chỉ còn 3 đại diện tại hạng đấu cao thứ hai của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm Thanh Niên TPHCM, CLB TPHCM và Đại học Văn Hiến.

Theo kết quả phân cặp, cả ba đội TPHCM đều phải đối mặt với những đối thủ mạnh ngay trận ra quân.

Cụ thể, Thanh Niên TPHCM có lợi thế sân nhà Thống Nhất nhưng sẽ chạm trán ứng viên nặng ký cho suất thăng hạng là Bắc Ninh. CLB TPHCM hành quân đến Bình Phước để làm khách của đội á quân Đồng Nai (đổi tên từ Bình Phước). Trong khi đó, Đại học Văn Hiến phải di chuyển ra Gia Lai gặp đội chủ nhà Quy Nhơn United, một trong những ứng viên cạnh tranh vé lên V-League.

Ở các cặp đấu còn lại của vòng 1, Khánh Hoà tiếp Long An, Trẻ PVF gặp Quảng Ninh và Đồng Tháp chạm trán Phú Thọ. Dù số đội giảm còn 12 sau khi Hoà Bình bất ngờ rút lui, giải đấu vẫn giữ nguyên 2 suất thăng hạng và 2 suất rớt hạng.

Ban tổ chức Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ sớm công bố lịch thi đấu chi tiết. Nhưng trước đó, từ ngày 12 đến 14-9, các CLB hạng Nhất sẽ bước vào vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025-2026.

HỮU THÀNH