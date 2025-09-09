Đội hạng Nhất Gia Định chuyển ra Phú Thọ

Rạng sáng 9-9, toàn bộ các thành viên của đội Gia Định đã có mặt tại Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) để chuẩn bị cho hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025-2026.

HLV Flavio Cruz của Gia Định chụp hình cùng người hâm mộ tại Phú Thọ.

Gia Định là đội tân binh tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, sau khi giành vé thăng hạng từ Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Ban đầu, họ là một trong 4 đại diện của TPHCM tham dự hạng đấu lớn thứ hai trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Gia Định từng thuê sân Quân khu 7 để tổ chức các trận đấu sân nhà tại Giải hạng Nhất quốc gia lẫn Cúp Quốc gia, và đã được Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận. CLB này cũng đã cử nhân sự đến sân Quân khu 7 để sửa sang phòng ốc.

Tuy nhiên, gần đến thời điểm diễn ra Cúp Quốc gia, Ban tổ chức giải sau khi khảo sát thực tế đã thông báo cho Gia Định rằng sân Quân khu 7 có nhiều hạng mục chưa đạt yêu cầu.

Cùng thời điểm đó, tại tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo địa phương đã tìm được nguồn tài trợ mới cho đội Hòa Bình sau khi CLB này chuyển đến đóng quân tại Việt Trì. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ ngày 7-9, đội Hòa Bình và nhà tài trợ không tìm được tiếng nói chung. Hai ngày sau, lãnh đạo đội Hòa Bình viện dẫn “yếu tố bất khả kháng” để xin rút khỏi hệ thống các giải chuyên nghiệp mùa 2025-2026.

Từ đó, tỉnh Phú Thọ cùng nhà tài trợ đã thống nhất tiếp nhận suất thi đấu hạng Nhất của Gia Định để đầu tư, hướng đến việc xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương. Vào khuya 8-9, các thành viên của đội Gia Định đã đáp chuyến bay từ TPHCM và có mặt tại Việt Trì lúc 2 giờ sáng.

Tỉnh Phú Thọ đồng ý cho đội Gia Định mang tên địa phương, đồng thời ghép thêm tên nhà tài trợ để tham dự mùa giải 2025-2026. Sân nhà mới của Gia Định sau khi “chuyển hộ khẩu” ra Phú Thọ chính là sân Việt Trì. Thầy trò HLV Flavio Cruz sẽ tạm thời lưu trú tại nhà khách Trung tâm Hội nghị tỉnh trong thời gian chờ đại bản doanh được sửa sang.

Theo lịch thi đấu ban đầu, Gia Định mở màn mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón đội V-League Ninh Bình ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia, dự kiến diễn ra trên sân Quân khu 7 vào ngày 13-9. Tuy nhiên, sau khi đổi tên và chuyển địa điểm đăng ký, trận đấu này sẽ được tổ chức trên sân Việt Trì.

Tại Giải hạng Nhất quốc gia, sau khi Hòa Bình chính thức rút lui, số đội tham dự giảm xuống còn 12. Nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc sắp xếp lịch thi đấu, VPF dự kiến sẽ tiến hành bốc thăm lại vào ngày 11-9. Trong khi đó, Cúp Quốc gia 2025-2026 sẽ không tổ chức bốc thăm lại. Theo nguyên tắc "đội rút lui, đối thủ đi tiếp", đội Khánh Hòa được đặc cách vào thẳng vòng 1/8 do đối thủ Hòa Bình rút khỏi giải.

HỮU THÀNH