Đội Hòa Bình bất ngờ bỏ giải hạng Nhất

Chiều 8-9, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận đội Hòa Bình đã gửi công văn thông báo rút lui khỏi Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa 2025-2026, chỉ 4 ngày trước trận đấu đầu tiên.

Đội Hòa Bình bỏ giải dù trước đó lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đến gặp gỡ, động viên trước mùa giải 2025-2026

Theo văn bản gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và VPF, đội Hòa Bình viện dẫn “yếu tố bất khả kháng” khiến CLB không thể tiếp tục tham dự các giải đấu chuyên nghiệp mùa này.

Quyết định đột ngột này khiến Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn lại 12 đội tham dự, gồm Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khánh Hòa, Long An, CLB TPHCM, Trẻ TPHCM (dự kiến đổi tên thành Thanh Niên TPHCM), Trẻ PVF-CAND, Đồng Nai (đổi tên từ Bình Phước), Quảng Ninh và Quy Nhơn United (đổi tên từ Quy Nhơn Bình Định).

Việc đội Hòa Bình bỏ giải khiến tất cả gây bất ngờ, bởi vài ngày trước thầy trò HLV Lê Quốc Vượng vẫn có những động thái chuẩn bị cho mùa giải mới.

Cụ thể, sáng 5-9, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi gặp gỡ, động viên đội bóng. Sau cuộc gặp này, phía đội Hòa Bình phát đi thông báo trên mạng xã hội đổi tên CLB thành Phú Thọ, đồng thời đã ra mắt logo mới. Hai ngày sau, đội Hòa Bình còn thi đấu giao hữu với nhà đương kim vô địch V-League Nam Định.

Đội Hòa Bình (áo xanh đỏ) thi đấu giao hữu với Nam Định chiều 7-9

Còn gần một tháng trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông qua đề xuất từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tiếp nhận đội Hòa Bình sau khi CLB này có văn bản thể hiện mong muốn được về địa phương này thi đấu. Tuy nhiên, đề xuất đưa đội Hòa Bình về Hưng Yên không diễn ra.

Theo lịch ban đầu, đội Hòa Bình sẽ có trận ra quân tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia vào ngày 12-9, làm khách trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa. Tuy nhiên, với việc rút lui chỉ 4 ngày trước trận đấu, Khánh Hòa được đặc cách vào thẳng vòng 1/8.

Với việc đội Hòa Bình rút lui, lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ được tổ chức lại vào sáng 11-9. Riêng Cúp Quốc gia vẫn giữ nguyên kết quả bốc thăm và phân nhánh lịch thi đấu. Cách xử lý này từng được áp dụng ở mùa giải 2023 khi Sài Gòn FC cũng rút lui vào phút chót.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 dự kiến khởi tranh vào ngày 19-9-2025 và kết thúc vào 20-6-2026. Trong khi đó, vòng loại Cúp Quốc gia bắt đầu từ ngày 12-9 tới đây.

