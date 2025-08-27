Diện mạo mới của đội Trẻ TPHCM tham dự mùa giải 2025-2026

Đội hạng Nhất Trẻ TPHCM quyết định làm mới bằng việc thay bộ khung ban huấn luyện lẫn các cầu thủ để tham dự mùa giải 2025-2026.

Nòng cốt đội hình của đội hạng Nhất Trẻ TPHCM tham dự mùa giải 2025-2026.

Tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, đội Trẻ TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Duy Quang gây ấn tượng khi đứng hạng tư chung cuộc, xếp sau ba CLB mạnh là Ninh Bình, Bình Phước (nay đổi tên thành Đồng Nai) và PVF-CAND.

Kết quả này giúp đại diện TPHCM tiếp tục góp mặt tại Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2025-2026.

Tuy nhiên, một số thay đổi tại đơn vị chủ quản đã buộc ban lãnh đạo CLB đưa ra những điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Theo đó, đội Trẻ TPHCM nói lời chia tay HLV Trần Duy Quang cùng ê-kíp ban huấn luyện cũ. Sau khi mùa giải 2024-2025 kết thúc, các cầu thủ đáo hạn hợp đồng đã rời CLB để tìm bến đỗ mới hoặc trở về đơn vị chủ quản (nếu hợp đồng cho mượn).

Dù có nhiều thay đổi về nhân sự, song đội Trẻ TPHCM vẫn nhận được sự đồng hành và cam kết gắn bó lâu dài từ nhà tài trợ. Đây là yếu tố quan trọng giúp CLB duy trì hoạt động và nhanh chóng tìm kiếm lực lượng thay thế, bổ sung cho mùa giải mới.

HLV Võ Hồng Phúc tái xuất với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. ẢNH: PHƯƠNG DUY

Cụ thể, ban lãnh đạo của đội Trẻ TPHCM đã đàm phán thành công với HA.GL để mượn các cầu thủ U17 và U19 (đa số sinh năm 2007-2008) thuộc đơn vị này tham dự mùa giải 2025-2026. Phần lớn thế hệ này đã thể hiện được năng lực ở các giải trẻ, với điểm nhấn là vị trí á quân tại Giải U17 quốc gia 2024.

Dẫn dắt đội Trẻ TPHCM sẽ là HLV dạn dày kinh nghiệm Võ Hồng Phúc. Ông Phúc có thâm niên làm công tác đào tạo trẻ tại Bình Dương, là người phát hiện và dìu dắt những Võ Hoàng Minh Khoa, Bùi Vĩ Hào... ở các giải trẻ. Sau 13 năm, tính từ thời điểm dẫn dắt đội hạng Nhất TDC Bình Dương tại mùa giải 2012, HLV Võ Hồng Phúc mới trở lại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong vai trò “thuyền trưởng”.

Đồng hành với HLV Võ Hồng Phúc là hai trợ lý Lê Hoàng Thiên cùng Nguyễn Anh Việt, bộ đôi làm công tác đào tạo trẻ lâu năm tại HAGL và cũng là những người đã đồng hành từ lâu với lứa U17, U19 HAGL được cho đội Trẻ TPHCM mượn.

Sau thời gian đầu tập luyện tại Gia Lai, đội Trẻ TPHCM đã di chuyển vào miền Nam để bước vào giai đoạn nước rút của khâu chuẩn bị. Từ ngày 25-8 đến 1-9, thầy trò HLV Võ Hồng Phúc lần lượt thi đấu giao hữu với Becamex TPHCM, Long An, Đại học Văn Hiến và Gia Định để thử nghiệm và lắp ráp đội hình.

Đội Trẻ TPHCM thi đấu giao hữu với Becamex TPHCM vào chiều 25-8. ẢNH: PHƯƠNG DUY

Đây sẽ là mùa giải được dự báo đầy khó khăn với HLV Võ Hồng Phúc cùng ê-kíp huấn luyện, bởi đội Trẻ TPHCM là CLB có độ tuổi trung bình thấp nhất tại sân chơi hạng Nhất. Sự khốc liệt càng gia tăng khi mùa giải 2025-2026 có đến 2 suất rớt hạng. Tuy nhiên, bù đắp cho đội hình thiếu kinh nghiệm là sức trẻ và khát khao thể hiện năng lực bản thân của các “chồi non” đang được HA.GL nuôi dưỡng đam mê. Được dự sân chơi chuyên nghiệp cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ trưởng thành, xa hơn là tạo sức bật để sớm được khoác áo đội 1 HA.GL cũng như tại các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Đội Trẻ TPHCM có trận ra quân mùa giải 2025-2026 gặp chủ nhà Đà Nẵng thuộc vòng sơ loại Cúp quốc gia vào ngày 14-9. Một tuần sau, thầy trò HLV Võ Hồng Phúc trở về sân nhà Thống Nhất để thi đấu trận derby với CLB TPHCM thuộc vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia.

Mang khí thế mới đến mùa giải 2025-2026, đội Trẻ TPHCM đã thay đổi logo, chọn hình ảnh Bến Nhà Rồng làm biểu tượng trong bộ nhận diện thương hiệu mới. Đồng thời, CLB cũng làm mới fanpage, đang hoàn tất thủ tục gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để xin đổi tên thành Thanh Niên TPHCM.

HỮU THÀNH