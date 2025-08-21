Sân vận động Quân khu 7 chính thức trở lại sau 17 năm

Sau 17 năm, sân Quân khu 7 chính thức trở lại phục vụ các trận đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, sau khi đội hạng Nhất Gia Định hoàn tất thủ tục thuê sân.

Sân Quân khu 7 trở lại tổ chức các trận đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. ẢNH: VY GIA

Tại mùa giải 2025-2026, bóng đá TPHCM có đến 6 CLB tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trong đó, hai đại diện đang tranh tài tại V-League là Công an TPHCM và Becamex TPHCM lần lượt chọn sân Thống Nhất và sân Bình Dương làm sân nhà. Bốn đội còn lại sẽ thi đấu ở đấu trường hạng Nhất.

Cụ thể, Đại học Văn Hiến và Trẻ TPHCM đã hoàn tất thủ tục đăng ký sân Thống Nhất gửi lên Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) làm địa điểm tổ chức các trận sân nhà. Sân Bà Rịa trở thành sân nhà của CLB TPHCM sau khi đội bóng này đổi tên từ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khi đó, Gia Định chọn sân Quân khu 7 làm sân nhà trong lần đầu tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trước đó, các trận sân nhà của Gia Định tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025 được tổ chức trên sân Tân Hiệp. Đây cũng là sân tập của CLB này hướng đến mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, vì sân Tân Hiệp không đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất nên Gia Định buộc phải thay đổi sân nhà.

Gia Định từng ngỏ lời thuê sân Thống Nhất nhưng không được, do Trung tâm TDTT Thống Nhất muốn đảm bảo chất lượng mặt cỏ phục vụ cho các trận đấu của 3 CLB đã đăng ký làm sân nhà tại mùa giải 2025-2026.

Sân Quân khu 7 từng được các CLB V-League thuê để tập luyện

Sau đó, Gia Định làm việc với Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 và hoàn tất thủ tục thuê sân Quân khu 7. Cách đây ít ngày, đại diện của CLB đã đến sân Quân khu 7 để đo đạc, lên bản thiết kế và sửa sang phòng ốc. Sân đấu này cần phải cải tạo nhiều hạng mục do đã 17 năm không tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia.

Quân khu 7 là đội bóng gần nhất sử dụng sân Quân khu 7 làm sân nhà tại mùa giải 2008. Kể từ đó, địa điểm có sức chứa lên đến 20.000 người này được chuyển đổi công năng để các đơn vị khác thuê tổ chức hòa nhạc hoặc tổ chức các trận đấu phong trào. Thi thoảng, các đội tuyển Việt Nam và một số đội tại V-League đến sân Quân khu 7 tập luyện khi sân Thống Nhất thực hiện bảo dưỡng mặt cỏ.

Với việc Gia Định chọn sân Quân khu 7 làm sân nhà tại mùa giải 2025-2026, người hâm mộ ở khu vực quanh hai quận cũ là Tân Bình và Phú Nhuận sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để theo dõi các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, sân Quân khu 7 từng tổ chức SEA Games 2003, Asian Cup 2007, cũng như là sân nhà của hai đội bóng nay đã giải thể là TMN.Cảng Sài Gòn và Quân khu 7.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có 13 CLB tham dự, dự kiến khởi tranh từ ngày 19-9. Tuy nhiên, trước đó một tuần, một số đội tại hạng đấu này sẽ bước vào vòng sơ loại Cúp quốc gia.

HỮU THÀNH