Đội hạng Nhất Long An được “giải cứu”, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tái xuất

Nếu thu xếp được việc cá nhân, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp quản đội Long An để tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

HLV Nguyễn Văn Sỹ (ngoài cùng, bên phải) khả năng dẫn dắt đội hạng Nhất Long An.

Tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, Long An phải nhờ đến vòng áp chót mới hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nhưng sau khi mùa giải khép lại, HLV Trịnh Duy Quang cùng gần 20 cầu thủ được mượn từ HAGL cũng nói lời chia tay đội chủ sân Tân An để trở lại đơn vị chủ quản. Đồng thời, nhà tài trợ cũ cũng rút khỏi CLB này.

Thiếu kinh phí hoạt động lẫn không có đủ nhân sự, đơn vị chủ quản của đội Long An đã không đăng ký tham dự hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026, dù thời hạn quy định đến hết 17 giờ ngày 30-7.

Tưởng chừng Long An sẽ trắng tay trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp, thì đến phút 89, CLB này tiếp tục được “giải cứu”. Theo tìm hiểu của SGGPO, một doanh nhân ở miền Bắc đã nhờ HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng ra đàm phán với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và đơn vị chủ quản của đội Long An. Cuộc gặp gỡ này diễn ra vào hôm 5-8 và mọi thỏa thuận đều diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành các thủ tục chuyển giao đội hạng Nhất Long An cho đơn vị chủ quản mới.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng đã xác nhận thông tin này. Sau khi làm việc với đại diện đội Long An, hiện ông đã trở lại Nam Định để giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ này vẫn bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt Long An dự mùa giải 2025-2026. “Tôi cũng chưa chính thức nhận lời vì còn sắp xếp công việc”, ông Sỹ chia sẻ.

Dẫu vậy, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã mời ba cựu tuyển thủ gồm Phan Văn Tài Em, Phan Văn Giàu và Hoàng Nhật Nam vào thành phần ban huấn luyện của đội Long An mới. Trong đó, nòng cốt của CLB tham dự mùa giải 2025-2026 sẽ là các cầu thủ đến từ CLB Gia Định, những người đã cùng Giám đốc kỹ thuật Hoàng Nhật Nam giành quyền thăng hạng từ Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Ngoài ra, ê-kíp huấn luyện mới của đội Long An sẽ tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nhân sự để nâng cấp đội hình.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng việc đội hạng Nhất Long An thêm một lần được “giải cứu” vào phút chót mang đến niềm vui không chỉ cho người hâm mộ địa phương mà còn là tiếng thở phào cho Ban tổ chức giải. Trong bối cảnh hiện nay, thêm một đội hạng Nhất tháo gỡ được vấn đề tài chính để xác nhận tham dự giải đấu đã là một tín hiệu tích cực.

HỮU THÀNH