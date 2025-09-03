Đội hạng Nhất Quy Nhơn United đặt mục tiêu trở lại V-League

Ngày 3-9, đội hạng Nhất Quy Nhơn United (tên gọi mới của Quy Nhơn Bình Định) đã làm lễ xuất quân tham dự mùa giải 2025-2026, với mục tiêu giành vé trở lại V-League sau một mùa giải đầy biến động.

Quy Nhơn United đặt mục tiêu trở lại V-League

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt, Quy Nhơn United đã làm Lễ xuất quân tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Sự kiện có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá tỉnh, các nhà tài trợ, cùng hội cổ động viên của CLB.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Võ Văn Thư của Quy Nhơn United gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đồng hành, đồng thời mong muốn CLB đoàn kết, cố gắng vì một mùa giải thành công với mục tiêu giành vé thăng hạng V-League.

HLV Trịnh Duy Quang cũng cho biết: "Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, mặc dù lực lượng phần lớn là cầu thủ trẻ, nhưng CLB sẽ quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu mà ban Lãnh đạo đề ra".

Sau khi trở thành đội nhất tại V-League 2024-2025 phải xuống hạng, Quy Nhơn United đã thực hiện cuộc “đại phẫu” về nhân sự. CLB chia tay 22 cầu thủ và 5 thành viên ban huấn luyện. Thay vào đó, đại diện đến từ đất Võ đón hàng loạt gương mặt trẻ, đáng chú ý là nhóm cầu thủ U21 HAGL từng thi đấu cho đội hạng Nhất Long An ở mùa trước, đồng thời đôn một số gương mặt tiềm năng từ đội trẻ lên.

Quy Nhơn United dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Tây Sơn tam kiệt

Trong khi đó, đội trưởng Cao Văn Triền quyết định ở lại, cùng với việc cựu binh Nguyễn Thanh Thụ hồi hương để giúp đội chủ sân Quy Nhơn vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, cựu tuyển thủ Bùi Đoàn Quang Huy tái xuất cabin kỹ thuật của CLB với vai trò Giám đốc kỹ thuật, hỗ trợ tân HLV Trịnh Duy Quang và trợ lý Lương Trung Tuấn từ HAGL xuống.

Tại buổi lễ, Quy Nhơn United cũng công bố quyết định đổi tên gọi, ra mắt logo mới và áo đấu mới cho mùa giải 2025-2026. Các thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, với họa tiết và màu sắc được lấy cảm hứng từ di sản đất Võ.

Theo lịch thi đấu, Quy Nhơn United sẽ mở màn mùa giải bằng trận gặp đội chủ nhà Long An tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia ngày 13-9. Sau đó, toàn đội sẽ hành quân đến Cao Lãnh để đối đầu Đồng Tháp thuộc vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia. Tại sân chơi hạng Nhất sẽ có 2 suất thăng hạng V-League cho 2 đội có điểm số cao nhất nhưng phải hoàn tất thủ tục cấp phép do AFC và VFF quy định.

HỮU THÀNH