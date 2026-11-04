Yamal xô đổ kỷ lục của Mbappe tại Champions League

Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tài năng đặc biệt nhất bóng đá thế giới khi vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

Yamal là một trong những tài năng đặc biệt trong làng bóng đá thế giới. Ảnh: THX

Trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Aston Villa tại Champions League vào hôm nay 4-11, tiền đạo người Tây Ban Nha Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 7 tại Spotify Camp Nou. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Yamal tung cú cứa lòng hiểm hóc, không cho thủ môn Aston Villa cơ hội cản phá.

Pha lập công này nâng tổng số bàn thắng của Yamal tại Champions League lên con số 14, chính thức vượt qua thành tích 13 bàn của Kylian Mbappe trước khi tiền đạo người Pháp bước sang tuổi 20.

Đáng chú ý, Yamal chỉ cần 37 lần ra sân để thiết lập cột mốc mới. Trong khi đó, Mbappe hiện đã có 72 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sau bàn mở tỷ số của Yamal, Raphinha tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, giúp Barcelona khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 3-0. Kết quả này cũng khiến Aston Villa phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này.

Kỷ lục ghi bàn trước tuổi 20 chỉ là một phần trong bộ sưu tập thành tích đáng nể của Yamal tại Champions League. Anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB khi mới 16 tuổi 83 ngày, trong trận gặp Porto.

Ngôi sao sinh ngày 13/7/2007 còn nắm giữ những cột mốc về cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu Champions League, cũng như cầu thủ trẻ nhất lập công ở vòng bán kết.

Yamal từng ghi 5 bàn trước khi bước sang tuổi 18 và nâng tổng thành tích lên 11 bàn trước sinh nhật tuổi 19. Việc cán mốc 14 bàn ở thời điểm hiện tại tiếp tục cho thấy tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Yamal.

Dù vậy, Yamal không còn giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại vòng bảng Champions League. Thành tích này đã thuộc về Max Dowman của Arsenal.

Mới đây, Yamal cũng đứng thứ ba trong danh sách đề cử giải thưởng Quả bóng vàng, sau Harry Kane và Kylian Mbappe.

Phong độ đầu mùa của cầu thủ người Tây Ban Nha càng khiến giới chuyên môn chú ý. Sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, Yamal đã ghi 13 bàn và đóng góp 11 pha kiến tạo.

Mbappe từng là chuẩn mực của những tài năng trẻ tại Champions League. Giờ đây, Yamal đã vượt qua cột mốc ấy. Nhưng điều đáng chờ đợi hơn cả ở Yamal không phải là những kỷ lục ở tuổi 19, mà là khả năng biến tài năng phi thường thành sự thống trị bền vững trong nhiều năm tới.

PHẠM QUANG