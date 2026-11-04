Man United không thiếu tinh thần, họ thiếu sự ổn định

Các cầu thủ Man United cuối cùng cũng thể hiện tinh thần chiến đấu để cứu vãn công việc của HLV Michael Carrick trong một đêm đáng nhớ tại Old Trafford.

Cunha là người hùng với 2 bàn thắng cho Man United nhưng anh cũng nhận thẻ đỏ vào cuối trận. Ảnh: THX

NGÀY 4-11, Manchester United đã ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận thứ tư Champions League. Có thể đây không phải là bước ngoặt, vì dù sao thì Man United đã chơi tệ trong nửa đầu trận đấu, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích. Và chắc chắn đây sẽ là một đêm đáng nhớ.

Những người hâm mộ đã thả hàng nghìn quả bóng bay màu xanh lá cây và vàng lên bầu trời Old Trafford trước khi trận đấu bắt đầu, một biểu tượng nổi bật cho sự bất mãn với chủ sở hữu của CLB là gia đình Glazer.

Trên sân cỏ, ngay lúc này, điều Michael Carrick không cần là thêm những pha phòng ngự nghiệp dư, tạo điều kiện cho Matias Soule thoải mái đưa AS Roma vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 11.

Điều không thể tha thứ hơn nữa là kịch bản đó nhanh chóng lặp lại chỉ 7 phút sau đó, lần này kết thúc bằng việc Ayden Heaven dùng tay cản phá cú sút của Soule và Donyell Malan không mắc sai lầm nào từ chấm phạt đền nâng tỉ số lên 2-0 cho AS Roma, trước khi Man United có màn ngược dòng ngoạn mục ghi 3 bàn trong hiệp 2, trong đó có pha lập công trên chấm 11m của Bruno Fernandes, cùng cú đúp trong những phút cuối của Cunha.

Vấn đề nan giải ở hàng phòng ngự

Điều đáng lo ngại nhất của Man United là khả năng tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ thường xuyên để lộ khoảng trống giữa những tuyến, thiếu sự bọc lót và phản ứng chậm trước các tình huống chuyển trạng thái của đối phương. Việc "quỷ đỏ" để Soule liên tục khai thác hành lang phải không đơn thuần là sai lầm của một hậu vệ. Đó còn là vấn đề trong cách cả hệ thống vận hành.

Carrick cần xây dựng một hàng phòng ngự có tính liên kết cao hơn, trong đó các tiền vệ phải chủ động hỗ trợ, còn hậu vệ biên cần biết lựa chọn thời điểm dâng cao. Khi mất bóng, toàn đội phải lập tức tổ chức lại đội hình thay vì để đối thủ dễ dàng khai thác khoảng trống.

Ngoài ra, tuyến giữa Man United cũng cần kiểm soát trận đấu tốt hơn. Họ có những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt, nhưng khả năng kiểm soát nhịp độ vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Bruno Fernandes có thể tạo ra những đường chuyền quyết định, nhưng không thể yêu cầu tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa tổ chức tấn công, vừa liên tục giải quyết những khoảng trống phía sau.

Carrick cần phân công rõ ràng hơn nhiệm vụ giữa các tiền vệ. Một người đảm nhiệm việc thu hồi bóng, một người giữ nhịp và Bruno Fernandes được giải phóng khỏi quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự để tập trung sáng tạo.

Man United không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội trong mọi trận đấu, nhưng phải biết cách kiểm soát những thời điểm quan trọng.

Đừng biến những màn ngược dòng thành phương án chiến thắng

Tinh thần chiến đấu là điều đáng ghi nhận nhất ở Man United sau trận gặp AS Roma. Nhưng một đội bóng lớn không thể liên tục đặt mình vào tình thế bị dẫn trước rồi mới tìm cách sửa sai.

Carrick cần giúp các cầu thủ duy trì cường độ thi đấu ngay từ đầu trận, tránh tình trạng nhập cuộc thiếu tập trung và chỉ thực sự bùng nổ khi bị dồn vào chân tường.

Đặc biệt, khi đã có lợi thế, United phải biết cách bảo vệ thành quả. Điều đó đòi hỏi sự tỉnh táo trong việc giữ bóng, lựa chọn thời điểm pressing và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Man United có quá nhiều lần bị thủng lưới từ rất sớm và 2 bàn thắng của AS Roma đến ngay sau 17 phút đầu trận.

Bây giờ, Carrick cần sự ổn định thay vì những thay đổi liên tục. Một trong những thách thức lớn nhất của Manchester United là tìm được bộ khung đủ ổn định. Việc liên tục điều chỉnh nhân sự và cách vận hành có thể khiến các cầu thủ khó hình thành sự ăn ý.

Carrick nên xác định nhóm cầu thủ nòng cốt, xây dựng một hệ thống chiến thuật phù hợp với năng lực thực tế và hạn chế những thay đổi không cần thiết.

Bên cạnh đó, ông cần tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Những cầu thủ có phong độ tốt phải được trao cơ hội, trong khi vị trí đá chính không thể trở thành đặc quyền bất biến.

Chiến thắng là khởi đầu, không phải lời giải

Manchester United đã cho thấy họ vẫn còn tinh thần và khát vọng. Nhưng để biến điều đó thành sự hồi sinh thực sự, đội bóng cần nhiều hơn một đêm thăng hoa tại Old Trafford.

Man United thường xuyên tạo nên những màn ngược dòng cảm xúc như thế này, nhưng điều họ cần nhất lúc này là sự ổn định.

Carrick phải giải quyết những vấn đề về phòng ngự, cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa và xây dựng thói quen thi đấu ổn định. Các cầu thủ cũng cần hiểu rằng tinh thần chiến đấu không chỉ xuất hiện khi đội nhà bị dẫn bàn, mà phải được duy trì trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 3-2 trước Roma mang đến cho Manchester United nhiều hơn ba điểm. Đó là sự giải tỏa về tinh thần, là lời đáp trả dành cho những hoài nghi và quan trọng hơn, là bằng chứng cho thấy đội bóng vẫn có khả năng chiến đấu ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào diễn biến trận đấu, Carrick vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Một đội bóng không thể thường xuyên trông chờ vào những màn ngược dòng để cứu vãn kết quả. Chiến thắng trước AS Roma có thể giúp Carrick giữ được niềm tin, nhưng những trận đấu tiếp theo mới là thước đo cho năng lực của ông và khả năng thay đổi của Manchester United.

Man United không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ. Điều họ cần lúc này là biến tinh thần ấy thành một tập thể có tổ chức, bản lĩnh và đủ ổn định để chiến thắng không còn phụ thuộc vào những cuộc lội ngược dòng.

PHẠM QUANG