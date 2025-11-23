Xác định 3 cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết Cúp Quốc gia

Sau loạt trận đấu của vòng 1/8, những cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026 đã được xác định. Khá thú vị khi còn 2 đại diện của hạng Nhất đã tiến đến vòng đấu này là Đồng Nai và Bắc Ninh.

Loại CLB TPHCM ở vòng 1/8, Công an TPHCM sẽ gặp Đồng Nai ở vòng tứ kết.

Vòng 1/8 còn chờ 1 cặp đấu muộn giữa PVF và HAGL, diễn ra vào ngày 28-1-2026. Đội thắng của cặp này sẽ gặp Ninh Bình trên sân Ninh Bình ở vòng tứ kết. Một cặp đấu khác sẽ diễn ra giữa hai đại diện của V-League là Đà Nẵng gặp Nam Định trên sân Hòa Xuân. Đà Nẵng đã bất ngờ thắng SLNA trên sân Vinh ở vòng 1/8, trong khi Nam Định đã loại Long An với tỷ số 2-0 vào ngày 23-11.

Viettel FC – Bắc Ninh sẽ là trận đấu… nhẹ thở cho thầy trò HLV Popov khi họ vừa có ưu thế đá sân nhà và lực lượng trội hơn. Trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Đồng Nai và Công an TPHCM. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Đồng Nai sẽ gặp thách thức lớn từ đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Đây còn là cuộc gặp gỡ thú vị giữa HLV Lê Huỳnh Đức và đồng nghiệp Nguyễn Việt Thắng vốn không lạ gì nhau khi còn thi đấu ở Công an TPHCM, Ngân hàng Đông Á và gần đây, Thắng “bế” đã làm trợ lý cho HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng vào năm 2021.

CAO TƯỜNG