Tiến Linh ghi bàn, Công an TPHCM thắng cách biệt ở trận ‘derby TPHCM’

Cuộc so tài ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026 trên sân Thống Nhất giữa hai đội cùng TPHCM đã kết thúc với chiến thắng cách biệt 3-0 của Công an TPHCM trước đội hạng Nhất TPHCM.

Tiến Linh ghi bàn trở lại sau chuỗi ngày bế tắc ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ảnh; DŨNG PHƯƠNG.

Dù số lượng ngoại binh bị thu hẹp chỉ còn 1 cầu thủ theo quy định giữa những cặp đấu đại diện V-League so tài cùng đội đến từ giải hạng Nhất, nhưng tương quan lực lượng nội binh thì đội chủ nhà Công an TPHCM trội hơn hẳn. Dàn cầu thủ nhiều năm chinh chiến ở đấu trường V-League của HLV Lê Huỳnh Đức đã lấn lướt hẳn đội khách.

Dù mang tên gọi CLB TPHCM, nhưng thực tế dàn lực lượng trong tay HLV Nguyễn Minh Phương chủ yếu từ đội Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây. Mặt khác, đội khách cũng chủ động nhập cuộc với lối chơi thoải mái không đặt nặng chuyện thắng thua nên các cầu thủ chủ nhà có phần thông thoáng trong bài tấn công ngay từ đầu trận.

Ở đội hình Công an TPHCM, trận này đánh dấu sự trở lại của ngoại binh Endrick sau thời gian điều trị chấn thương. Ngay ở phút thứ 8, đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 từ cú sút xa của Tiến Linh. Bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ TPHCM cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng mãi đến khoảng giữa hiệp đầu thế trận mới có phần cân bằng. Nhưng ở thời điểm ấy, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 từ pha lập công của Williams.

Hậu vệ CLB TPHCM đã có trận đấu vất vả trước đội chủ nhà có thực lực trội hơn và quyết tâm giành chiến thắng.

Sang hiệp 2, Công an TPHCM chủ động giảm tốc độ trận đấu, chủ yếu kiểm soát bóng nhiều để bảo toàn tỷ số và lực lượng. Tâm lý thoải mái khi dẫn cách biệt đã giúp các pha phối hợp của đội chủ nhà có sự liền mạch hơn. Cách biệt được nâng lên 3-0 cho Công an TPHCM vào phút 53 từ pha đá phạt 11m của Endrick.

Thắng cách biệt 3-0, Công an TPHCM là đại diện duy nhất của TPHCM còn sót lại từ vòng tứ kết. Trước đó các đội Thanh niên TPHCM, Đại học Văn Hiến, Becamex TPHCM và mới nhất là CLB TPHCM đã dừng bước.

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra vào tối 23-11 giữa Viettel và Công an Hà Nội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Hai đội hòa 2-2 ở giờ đấu chính, các cầu thủ Viettel đã đánh bại đội chủ nhà ở loạt sút luân lưu với tỷ số 5-3.

CAO TƯỜNG