Nam Định vất vả vượt qua Long An trong ngày trở lại của Xuân Son

Tiếp đội hạng Nhất Long An trên sân nhà, Nam Định đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để ghi tên ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Nhưng diễn biến của 90 tranh tài là sự vất vả của các cầu thủ chủ nhà trong ngày trở lại sân Thiên Trường của tiền đạo Xuân Son.

Xuân Son đánh dấu ngày trở lại cùng CLB Nam Định bằng chiến thắng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Có hai sự trở lại đáng chú ý ở cuộc so tài trên sân Thiên Trường vào tối 23-11. Đó là tiền đạo Xuân Son sau gần 10 tháng nghỉ điều trị chấn thương và đây là trận chính thức anh trở lại trong màu áo CLB Nam Định. Cùng với đó là ở đội khách, “bộ tham mưu” của Long An cũng có sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Sỹ, người có nhiều năm gắn bó với đội bóng thành Nam.

Dù số lượng ngoại binh trong trận này chỉ còn có 1 cầu thủ theo như quy định khi thi đấu với đội hạng Nhất, nhưng không gây khó cho Nam Định với dàn cầu thủ nội chất lượng. Đội hình xuất phát với Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Thanh Hào, A Mít, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Kevin Pham Ba, Xuân Son… đủ để tạo sự lấn lướt trước các cầu thủ Long An.

Đội chủ nhà ép sân ngay từ sau tiếng còi khai cuộc cùng sự năng động của Xuân Son trên hàng công. Xuân Son có nhiều pha dứt điểm cầu môn hiểm hóc mà thủ môn Văn Hưng của đội khách phải vất vả cứu thua, trong đó có 1 lần bóng tìm đúng cột dọc.

Lâm Ti Phông, tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà

Thế trận tiếp tục được Nam Định lấn lướt ở hiệp đấu còn lại khi đội chủ nhà tăng cường hàng công với ngoại binh Brenner. Đến phút 71, ngoại binh vào sân từ ghế dự bị này đã kịp khơi thông thế bế tắc cho đội chủ nhà với bàn thắng mở tỷ số 1-0. Sức ép tâm lý được giải tỏa, Nam Định thi đấu hay hơn và Lâm Ti Phông kịp ghi bàn nhân đôi cách biệt 2-0 vào phút 84.

Thắng 2-0 chung cuộc, HLV Mauro Jeronimo đã có màn ra mắt thành công cùng Nam Định để hy vọng sẽ tạo bước ngoặt giúp đội bóng thành Nam sớm trở lại cuộc đua vô địch V-League 2025-2026.

QUÔC CƯỜNG