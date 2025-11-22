Lê Viktor chia tay Cúp quốc gia trước khi dự SEA Games 33

Dù thi đấu đầy nỗ lực, tiền vệ Lê Viktor cùng các đồng đội tại Hà Tĩnh vẫn không tránh được thất bại 0-2 trước chủ nhà Đồng Nai tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Hà Tĩnh (áo đỏ) dừng bước tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026. ẢNH: HOÀNG SƠN

Tạm chia tay U22 Việt Nam để trở về phục vụ cho CLB chủ quản Hà Tĩnh, Lê Viktor được HLV Nguyễn Công Mạnh cho đá chính ở trận gặp Đồng Nai. Bên cạnh Lê Viktor, đại diện đến từ V-League cũng tung ra đội hình được xem là tốt nhất khi có đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng, ngoại binh Atshimene Charles, tiền vệ Huỳnh Tấn Tài…

Khi đang tạo ra thế trận chặt chẽ, Hà Tĩnh bất ngờ đón nhận bàn thua ở phút 28. Quả tạt bị trượt chân của Lương Xuân Trường vô tình trở thành pha kiến tạo cho Trần Minh Vương bắt volley đánh bại thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.

Sau bàn thua, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình. Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà tổ chức kín kẽ. Ngay cả khi Trọng Hoàng có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm ở phút 66 vẫn bị một cầu thủ Đồng Nai lăn xả cứu thua.

Mải mê tìm bàn gỡ, Hà Tĩnh nhận bàn thua thứ hai ở phút 70. Ngoại binh Alex Sandro dứt điểm một chạm thành bàn để điền tên lên bảng tỷ số. Đến phút 79, Lê Viktor được thay ra bằng Phạm Văn Long, Hà Tĩnh cũng không còn nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương.

HLV Nguyễn Việt Thắng nhận thẻ đỏ. ẢNH: HOÀNG SƠN

Trận đấu khép lại với tấm thẻ đỏ dành cho HLV Nguyễn Việt Thắng (Đồng Nai) khi nhà cầm quân này chạy vào sân phản ứng với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Ông Thắng sẽ vắng mặt ở trận tứ kết khi Đồng Nai gặp Đà Nẵng.

Trong khi đó, Hà Tĩnh chỉ còn đấu trường V-League để cạnh tranh thành tích tại mùa giải 2025-2026. Riêng Lê Viktor sẽ trở lại U22 Việt Nam để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ngày mai (23-11), vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026 diễn ra 4 cặp đấu giữa Nam Định - Long An, Hải Phòng - Ninh Bình, Công an TPHCM - CLB TPHCM và CAHN - Viettel FC.

HỮU THÀNH