HLV Thạch Bảo Khanh rời ‘ghế nóng’ ở CLB PVF

Do thành tích của CLB PVF không như mong muốn từ đầu V-League 2025-2026, lãnh đạo đội bóng này cùng HLV Thạch Bảo Khanh đã đi đến sự thống nhất việc dừng hợp đồng với nhà cầm quân này. Đây được xem là quyết định khá bất ngờ.

HLV Thạch Bảo Khanh

Bất ngờ bởi xét về thực lực, PVF vốn không mạnh so với các đội còn lại ở V-League mùa này. Dàn cầu thủ của họ tập hợp nhiều cầu thủ trẻ, được HLV Thạch Bảo Khanh truyền “lửa” tinh thần rất tốt từ đầu mùa, nhưng cái thiếu của đội bóng này chính là kinh nghiệm trận mạc ở giải đấu đỉnh cao. PVF chính là đội được đặc cách thăng hạng vào giờ chót khi Quảng Nam chủ động xin không tham dự V-League 2025-2026.

Lực lượng mỏng cùng với việc ít ngày chuẩn bị, việc PVF sớm rơi vào mạch trận “chung kết” ngay từ đầu mùa là điều không bất ngờ. Sau 11 vòng đấu, PVF chỉ mới có 1 trận thắng bên cạnh 5 trận hòa và 5 trận thua. Đội có cùng 8 điểm với HA.GL, Thanh Hóa và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm.

HLV Nguyễn Thành Công tái xuất trong khu kỹ thuật PVF từ giai đoạn 2.

Việc thay HLV với PVF có thể là điều hợp lý để kết thúc mạch trận thua và hòa trong thời gian qua. Họ cần “luồng gió mới” để hy vọng thay đổi từ giai đoạn 2, nhưng cũng đáng tiếc cho HLV Thạch Bảo Khanh khi phải dừng bước ở nửa chặng đường mùa bóng năm nay.

Như vậy HLV Thạch Bảo Khanh là nhà cầm quân thứ 6 dừng bước từ đầu mùa sau các đồng nghiệp ở Hà Nội FC, SLNA, Becamex TPHCM, Nam Định và Thanh Hóa. Thay thế cho HLV Thạch Bảo Khanh sẽ là HLV Nguyễn Thành Công và như nhiều cuộc thay “tướng” khác, dàn trợ lý HLV ở đội bóng này cũng sẽ được thay đổi, phù hợp với chiến thuật của tân HLV.

CAO TƯỜNG