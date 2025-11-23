Hoàng Đức giúp Ninh Bình ngược dòng đoạt vé vào tứ kết Cúp quốc gia

Tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức in dấu giày trong bàn gỡ hòa, từ đó mở ra màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của Ninh Bình trước đội chủ nhà Hải Phòng tại vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025-2026.

Tiền vệ Hoàng Đức góp công mang tấm vào tứ kết cho Ninh Bình. ẢNH: TÂM HÀ

Ninh Bình cảm nhận rõ áp lực khi làm khách tại sân Lạch Tray, khi từng bị Hải Phòng cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi V-League 2025-2026. Sự khốc liệt ấy nhanh chóng đến với Ninh Bình ở phút thứ 9, khi để Nguyễn Hữu Nam chớp thời cơ ghi bàn mở điểm cho Hải Phòng.

Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu lấn lướt trong hiệp 1. Chỉ tiếc đội chủ nhà chỉ một lần tận dụng được cơ hội. Đầu hiệp 2, Ninh Bình đẩy cao đội hình nhưng lại vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Đến phút 69, cục diện trận đấu xoay chuyển. Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải, Hoàng Đức tạt bóng vào đầy khó chịu, Nguyễn Hữu Thái Bảo đánh đầu phá bóng bị lỗi dẫn đến bàn thua của Hải Phòng.

Bàn gỡ có phần may mắn của đội trưởng Hoàng Đức đã phần nào cởi bỏ áp lực cho Ninh Bình. Sau đó, đội khách tiếp tục tạo ra những cơ hội về phía khung thành Hải Phòng. Thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã thi đấu tập trung để bảo toàn mành lưới đến phút 89.

Ninh Bình tiếp tục duy trì mạch trận bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tưởng chừng như Đình Triệu sẽ có một ngày thi đấu hoàn hảo thì pha lao ra của anh lại trở thành tình huống phạm lỗi với Gustavo Henriqua trong vòng cấm. Trọng tài Nguyễn Thanh Tùng liền chỉ tay vào chấm 11m và Daniel Dos Anjos không phạm sai lầm để đánh bại Đình Triệu trong thế đối mặt.

Trong 5 phút còn lại, các cầu thủ Ninh Bình đã lùi sâu về sân nhà để bảo toàn tỷ số 2-1, qua đó ngược dòng đoạt vé vào tứ kết Cúp quốc gia. Đối thủ của Hoàng Đức cùng đồng đội ở trận tiếp theo là đội thắng trong cặp đấu giữa PVF - HAGL. Xa hơn, Ninh Bình giữ vững mạch trận bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026.

Trong khi đó, Hải Phòng chỉ còn đấu trường V-League để cạnh tranh thành tích tại mùa giải 2025-2026.

HỮU THÀNH