World Cup 2026 Cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất

World Cup 2026 đang mang đến một hiện tượng mà có lẽ bóng đá thế giới sẽ rất lâu nữa mới chứng kiến: Trong khi giải đấu mở rộng lên 48 đội tuyển, mở đầu cho một kỷ nguyên khác của bóng đá toàn cầu, tâm điểm chú ý vẫn thuộc về 2 nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu này suốt hơn 2 thập niên: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Khi Messi tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên con số 18, Ronaldo, dù muộn hơn, cũng kịp trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn liên tiếp ở 6 kỳ World Cup sau khi sút tung lưới Uzbekistan 2 lần. Cuộc tranh luận về danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT) đang bước vào chương hấp dẫn nhất.

Messi và Ronaldo trong cuộc đua thú vị ở World Cup. ĐỒ HỌA DO AI THỰC HIỆN

Có lẽ chưa kỳ World Cup nào mang nhiều ý nghĩa lịch sử như lần này đối với cuộc đua giữa 2 huyền thoại. Trong quá khứ, những tranh luận xoay quanh Messi và Ronaldo chủ yếu dựa trên số bàn thắng, danh hiệu Quả bóng vàng, Champions League hay các kỷ lục cá nhân. Tuy nhiên, World Cup luôn là thước đo đặc biệt. Đây là sân khấu duy nhất mà các huyền thoại đặt niềm tự hào của cả dân tộc lên trên cái tôi của mình.

Messi bước vào World Cup 2026 sau khi đã hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch thế giới tại Qatar 2022 và đưa tên tuổi mình tiến sát đến những biểu tượng như Pele của Brazil hay Diego Maradona trong ký ức người Argentina.

Ở tuổi mà phần lớn các ngôi sao chủ động chia tay trên đỉnh cao, anh vẫn là trung tâm trong lối chơi của Argentina, vẫn tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền và những khoảnh khắc thiên tài. Nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, Messi sẽ sở hữu một di sản gần như không thể lặp lại trong bóng đá hiện đại.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang theo đuổi phần còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Chức vô địch World Cup là mảnh ghép duy nhất còn bỏ ngỏ trong bộ sưu tập đồ sộ của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Những năm gần đây, người ta thường nói nhiều về tuổi tác của Ronaldo hơn là những bàn thắng của anh. Nhưng World Cup 2026 lại cho thấy một thực tế khác: ảnh hưởng của Ronaldo đối với đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn còn rất lớn. Không chỉ là những pha lập công, anh còn mang đến niềm tin cho các đồng đội trẻ và tạo ra cảm giác rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi anh còn hiện diện trên sân.

Điều khiến cuộc đua này trở nên đặc biệt nằm ở chỗ họ vừa tranh đua, vừa đối mặt với một thế hệ mới đang sẵn sàng thay đổi trật tự bóng đá thế giới. Mbappe bước vào giải đấu với tư cách ngôi sao lớn nhất của bóng đá hiện đại. Erling Haaland lần đầu góp mặt ở sân khấu World Cup. Lamine Yamal đại diện cho thế hệ cầu thủ sinh ra trong thời kỳ Messi và Ronaldo đã là những huyền thoại. Họ xuất hiện, chiếm vị trí trung tâm tại các đội tuyển, như muốn khẳng định, họ mới là những ngôi sao World Cup hiện nay.

Chính vì vậy, World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua giữa 2 tượng đài, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai thời đại. Một bên đã thống trị bóng đá thế giới suốt gần 20 năm. Một bên là những người đang chuẩn bị tiếp quản sân khấu ấy.

Một World Cup 2026 vừa là show diễn cuối cùng, vừa là lời chào kỷ nguyên mới. Người hâm mộ xem họ chơi bóng, và là chứng nhân của quá trình chuyển giao quyền lực của bóng đá thế giới.

Sự quan tâm lớn nhất của giới mộ điệu vào lúc này là Messi và Ronaldo có thể gặp nhau ở World Cup 2026 không? Câu trả lời rất đơn giản: Cả hai đứng đầu bảng và thắng 2 trận đấu ở vòng 1/32 và vòng 1/16. Khi đó chúng ta sẽ được chứng kiến ​​trận tứ kết đỉnh cao giữa Argentina và Bồ Đào Nha. Còn khả năng thú vị nhất xảy ra là Messi đối đầu Ronaldo ở trận tranh ngôi vô địch World Cup 2026 vào ngày 19-7. VIỆT TÙNG

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