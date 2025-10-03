UFC 320: Magomed Ankalaev đã sẵn sàng đấu Alex Pereira và đáp trả quyết liệt người hâm mộ

Trong buổi họp báo và mặt đối mặt mới nhất hướng đến sự kiện UFC 320 vào Chủ nhật này, võ sĩ người Nga - Magomed Ankalaev cho thấy anh đã sẳn sàng tái đấu Alex Pereira. Trước sự la ó của những người hâm mộ võ sĩ Brazil, “Big Ank” cũng đáp trả rất quyết liệt bằng ngôn từ táo bạo.

Ankalaev đối mặt Pereira lần cuối trước khi thượng đài

Không mất quá nhiều thời gian, sau màn mặt đối mặt cực ngầu trên sân khấu, Ankalaev đeo chiếc đai vô địch hạng dưới nặng lên trên vai, trong màu áo đen, nhanh chóng chỉ tay xuống đám đông khán giả hâm mộ Pereira phía dưới và nói: “No Chama!”.

“Tôi không muốn quay trở lại xưởng sửa chữa lốp xe nữa”, Alex Pereira có nói bằng tiếng Bồ Đào Nha khi 2 người đối mặt nhau.

Bước về chỗ ngồi, cứ mỗi khi “Big Ank” cầm micro để phát biểu, thì phía dưới khán phòng, hàng loạt tiếng la ó chế giễu lại vang lên. Nhà đương kim vô địch đã đáp trả mạnh mẽ hành động thiếu tôn trọng này bằng những ngôn từ quyết liệt và táo bạo...

“Họ la ó tôi, không có nghĩa là họ không thích tôi”, Ankalaev tuyên bố qua một phiên dịch viên tiếng Nga, “Đơn giản bởi lý do là tôi cứ đánh bại những võ sĩ họ yêu thích và họ chỉ cảm thấy quá tức giận với tôi mà thôi. Tôi chẳng thể làm gì được!”.

Ankalaev đang hướng đến trận “bất khả chiến bại” thứ 14 liên tiếp. Nếu đánh bại Pereira tại Bát giác đài T-Mobile vào trưa Chủ nhật này (là ngày 5-10-2025 theo giờ của Việt Nam), hẳn là anh sẽ khiến sự nghiệp Poatan đi vào ngõ cụt - khó quay đầu.

“Lý do anh ta trở thành nhà vô địch là vì tôi không ở đó và giờ tôi đã ở đây, tôi sẽ ghi dấu ấn vào thứ Bảy này (theo giờ Las Vegas), Ankalaev mạnh mẽ và tự tin tuyên bố: “Đánh bại anh ta thêm một lần nữa - và rồi mọi câu hỏi đều sẽ được giải đáp”.

Ở trong trận đấu “lượt đi” của họ tại UFC 313 hồi tháng 3 vừa qua, Ankalaev đã giành chiến thắng điểm số tuyệt đối. Trận đấu diễn ra khá nhẹ nhàng, với kết quả hiển thị rất là rõ ràng, tuy vậy, người hâm mộ cảm thấy bị sỉ nhục khi Poatan quá tệ.

Giờ đây, khi nhìn lại bản thân, võ sĩ có xuất xứ là thợ sửa lốp xe ô tô, cũng là một tín đồ đạo Shaman xa xưa huyền bí chia sẻ bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Tôi vốn ở trong ngày tệ nhất của mình - và đó là tất cả những gì anh ta có thể làm thôi hay sao?”.

“Tôi đã làm bất cứ điều gì tôi muốn làm - dành cho anh ta”, Ankalaev đáp trả đầy sắc bén ngay lập tức, “Tôi không thể làm gì khác. Điều tốt là giờ, anh đã sẵn sàng nên chúng ta sẽ cùng xem là chuyện gì sẽ lại xảy ra trong Bát giác đài vào ngày thứ Bảy này”.

Một trong những mâu thuẫn gần đây giữa Ankalaev và Pereira là: Poatan cho rằng võ sĩ Nga đã trốn tránh anh ở UFC PI (!??); thậm chí cáo buộc “Big Ank” để cho quản lý Ali Abdelaziz kiểm soát mạng xã hội của mình, ý của Pereira muốn ám chỉ là, chính bản thân của Ankalaev cũng không thể kiểm soát mối bất hòa trên mạng xã hội của chính anh.

“Vào thứ Bảy này, quản lý của anh sẽ không có mặt ở đó để giúp đỡ anh đâu!”, Pereira nói, nhấn mạnh câu nói rất đặc trưng của mình bằng từ ngữ: “Chama”. Ankalaev không nao núng và nói rõ rằng: “Không còn Chama nữa, chúng tôi đã giết chết nó rồi”.

2 võ sĩ mặt đối mặt trước buổi họp báo

Ankalaev đáp trả fan Pereira

Đ.Hg.