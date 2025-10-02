UFC 320: “Poatan” Alex Pereira không đánh giá quá cao tầm quan trọng của trận đấu với Magomed Ankalaev

Dù là trận đấu sẽ diễn ra tại Bát giác đài T-Mobile Arena (Las Vegas) - trong sự kiện UFC 320 vào cuối tuần này mang ý nghĩa “sống còn” với sự nghiệp thượng đài còn lại của “Poatan” Alex Pereira, võ sĩ người Brazil vẫn đánh giá trận đấu với Israel Adesanya quan trọng hơn...

Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC 320 vào cuối tuần này

Tầm quan trọng trận đấu với Ankalaev không bằng với Adesanya

Trả lời phỏng vấn trên Kênh YouTube MMA Junkie mới đây, Nhà cựu vô địch 2 hạng cân của UFC đã trải lòng tâm sự về tầm quan trọng của trận đấu trong sự kiện UFC 320 với cả những lần đối đầu “The Last Stylebender” Adesanya trong quá khứ (ở UFC 287, và đặc biệt là ở UFC 281 - nơi anh thắng TKO để giành đai hạng trung)...

Theo Pereira, tầm quan trọng và giá trị của trận đấu với Adesanya là cao hơn so với trận đấu với võ sĩ người Nga, ngay cả khi anh thắng vào cuối tuần: “Thật tuyệt vời khi đánh bại Ankalaev. Điều này cũng rất quan trọng. Tôi vốn đã đạt được nhiều thành tựu và thành công rất nhanh chóng ở Bát giác đài của UFC. Nhiều hơn là bất kỳ ai khác”.

“Vì thế, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để đòi lại chiếc đai vô địch hạng dưới nặng. Nhưng mà so sánh nó với chiến thắng trước Adesanya ư? Không gì sánh được với trận đấu đó, nếu như xét đến toàn bộ lịch sử của đấu trường UFC chúng ta đó nha”.

“Nhiều người cứ nghĩ đơn giản rằng là, sự xung đột trước khi thượng đài, sẽ làm cho các trận đấu trở nên giá trị hơn - ở bên trong Bát giác đài, nhưng mà điều đó không đúng. Quan trọng nhất là - phải có lịch sử. Ankalaev đang làm mọi thứ diễn ra thật sai lầm”, võ sĩ MMA 38 tuổi quê ở Sao Paulo kiến giải các hành động của “Big Ank”.

Để mọi người không quên, thiết nghĩ nên nhắc lại: Pereira đã hạ gục Adesanya để giành đai hạng trung tại sự kiện UFC 281 hồi tháng 11-2022. Sáu tháng sau, Adesanya “báo thù” bằng... chiến thắng KO để đoạt lại đai hạng trung, để làm “dày thêm ân oán” giữa 2 người từ sàn đài kick-boxing. Đó là lịch sử và Pereira đang nói khá có lý.

Nhưng dù Ankalaev có thắng hay là thua ở UFC 320 vào cuối tuần này, chẳng phải một lịch sử khác, “một trường ân oán khác” cũng đã được dựng lên theo dòng chảy của Bát giác đài của UFC. Vậy thì, tầm quan trọng của nó hẳn cũng rất lớn.

Trong khi đó, Pereira cũng dành thời gian đáp trả bình luận của HLV Ankalaev nhắm vào anh - vị HLV của võ sĩ Nga từng chia sẻ, không đánh giá cao tốc độ và sức mạnh ra đòn của “Poatan”: “Kỹ thuật ra đòn của cậu ta rất chuẩn, đòn đánh cũng chuẩn”.

“Cậu ta vốn là một võ sĩ kick-boxing lão luyện cơ mà. Nhưng điểm yếu của cậu ta cũng khá là rõ ràng: Cậu ta không có tốc độ. Alex sở hữu cú ra quyền, nhưng không phải kiểu đầu quyền có uy lực để có thể hạ KO được đối thủ”, HLV của Ankalaev nói.

Trước quan điểm của HLV Sukhrab Magomedov, Pereira phản hồi: “Ông ta đã xem trận đấu của tôi, nhưng cũng có những trận đấu khác nữa. Ngay cả trọng tài cũng còn nói, ông ấy vốn chưa thấy gì như thế trong suốt 30 năm năm hành nghề của mình”.

“Sao cũng được, như vậy vẫn là tốt nhất đấy. Cứ để ông ta suy nghĩ như thế. Để rồi ông ta sẽ phải bất ngờ”, “Poatan” tỏ vẻ là quan điểm của HLV Magomedov hẳn sẽ dễ dẫn dắt Ankalaev đến sai lầm trong trận tái đấu tại sự kiện UFC 320 sắp tới...

Tầm quan trọng của quãng nghỉ 7 tháng với Pereira



Từ sự kiện UFC 313 hồi tháng 3 - cho đến sự kiện UFC 320 vào cuối tuần này, "Poatan" đã không thượng đài trong 7 tháng. Với tuổi tác và cả thể trọng thời điểm hiện tại, hóa ra quãng nghỉ này rất có lợi cho cơ thể của anh, để chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu Ankalaev.

"Từ khi còn trẻ, tôi đã bắt đầu đi làm. Tôi chưa bao giờ thất nghiệp, tôi luôn làm việc, và tôi chỉ cảm thấy mình cần phải năng động, tôi cần phải tiếp tục làm việc. Nhưng đó là một hiệu ứng tích lũy, cơ thể tôi bắt đầu lão hóa. Có lẽ 7 tháng giữa 2 trận đấu là điều tuyệt vời nhất tôi cần làm".

Pereira cần quãng nghỉ 7 tháng

Đ.Hg.