Bi hài chuyện “Poatan” Alex Pereira chỉ quan tâm màu quần, tóc tai trước trận tái đấu

Cuối tuần sau, trưa ngày Chủ nhật 5-10-2025 (theo giờ của Việt Nam), “Poatan” Alex Pereira sẽ thượng đài tái đấu “Big Ank” Magomed Ankalev tại Bát giác đài ở T-Mobile Arena. Dù đã để thua toàn diện trong trận “lượt đi”, võ sĩ MMA nổi bật người Brazil vẫn quan tâm đến màu quần và tóc tai...

Pereira (trái) trong trận "lượt đi" với Ankalaev

Pereira mặc mẫu quần nào, màu vàng - hay màu của chiến binh thổ dân châu Mỹ xa xưa (với màu sắc được phối ngẫu đa dạng và phong phú, gồm rất nhiều màu gộp lại), để tóc tai ra sao - võ sĩ MMA người Brazil luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt, xem đó là vấn đề “tâm linh”.

Anh vốn là một tín đồ của "đạo Shaman cổ xưa và huyền bí" của lục địa châu Mỹ, phong cách ăn mặc và “chiêu trò ếm bùa” trước các trận đấu của “Poatan” từng khiến cho một số võ sĩ phải kinh sợ - như là trong ở trường hợp của võ sĩ người CH Czech - anh Jiri Prochazka...

Tuy nhiên, cổ ngữ có câu: “Đứng trước thực lực - và sức mạnh tuyệt đối, mọi chiêu trò hay cả chiến thuật đều chỉ là vô nghĩa”. Pereira ở trong trận “lượt đi” chống lại “Ank Bự” tại UFC 313 hồi tháng 3 rồi - đã tỏ ra thua sút hoàn toàn. Anh nên làm gì ngoài việc trui rèn lại trình độ?

Nhưng không, anh vẫn dành thời gian chăm chút vẻ ngoài vì yếu tố tâm linh rất bi hài, thậm chí, võ sĩ từng là cao thủ kick-boxing còn đăng đàn nhờ người hâm mộ ở trên trang mạng xã hội X góp ý cách mặc quần đấu (màu vàng hay là màu chiến binh châu Mỹ), cạo đầu hay là để tóc đinh... và anh không quên để lại từ: “Chama!” rất nổi tiếng trong video.

Video bi hài của Pereira

“Chama” là một từ tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính của Brazil) - mang rất nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh. Nó có thể là động từ có nghĩa là “Gọi” hoặc danh từ có nghĩa là “Ngọn lửa” hay là “sự bùng cháy”. Nghĩa bóng trong ngữ cảnh của MMA: Pereira sử dụng như là một câu cảm thán đầy nhiệt huyết, có thể hiểu là: “Chiến thôi!”, “Bùng cháy lên luôn”, “Làm tới đi!” hay thậm chí còn là: “Mọi người cùng lên nào!”.

Một cư dân mạng đã để lại bình luận đầy thấm thía ở trên X: “Pereira thường tham gia vào các nghi lễ Shaman liên quan ma thuật đen, bao gồm việc thay đổi ngoại hình - chẳng hạn như cạo trọc đầu trước trận đấu”.

“Tuy nhiên, lần đầu tiên, anh hỏi NHM liệu anh có nên làm vậy không, bởi vì sâu thẳm trong lòng anh biết ma thuật đen của mình chưa bao giờ hiệu quả - và sẽ không bao giờ hiệu quả - trước Nhà vô địch người Hồi giáo Magomed Ankalaev. Không có nghi lễ nào, không kiểu tóc nào, không phép thuật nào có thể cứu vớt anh”.

Một NHM khác tỏ ra khá phiền muộn: “Anh ta hỏi nhiều quá. Hãy vào Bát giác đài và THẮNG trước đã, rồi hãy giao lưu với người hâm mộ sau. Tôi cần thấy lại sự hiện diện của con quỷ Chama, rồi ta nói về phục vụ fan”.

“Ai mà quan tâm chuyện này quái đâu?? Chúng tôi chỉ cần thấy một trận đấu hay. Không ai ý kiến đến cái quần cả”, hay “Quần đấu vàng và đầu cạo trọc = sự đe dọa tối đa. Pereira trông như tia sét Brazil sắp hạ gục đối thủ”, đó là các quan điểm khác của CĐV - trước việc Pereira nên “thay đổi” dáng vẻ bề ngoài như thế nào.

Ngoài ra, trong một lần mặt đối mặt trực tiếp mới đây, Ankalaev cũng đã tiến đến hỏi chuyện Pereira về những phát ngôn trong quá khứ. Đây là màn đối đáp khá buồn cười, khi Ankalaev nói tiếng Nga - và Pereira nói tiếng Anh khá khó nghe.

Pereira có nói: “Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì cả”. Nhưng cuối cùng, cũng “chốt hạ” với phần mềm dịch trên điện thoại và đưa cho “Big Ank” nghe: “Vào ngày 4-10 tới đây, tôi sẽ tát vào mặt anh. Tôi sẽ vả anh bằng một bàn tay mở to”.

Đ.Hg.