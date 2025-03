Artem Vakhitov: Người cuối cùng đánh bại Alex Pereira trên sàn đài kick-boxing và vụ “quay xe” từ chối UFC

Vakhitov đối đầu với Pereira ở hệ giải kick-boxing Glory

Mọi người từng mơ mộng đến một kết cục hoàn hảo khi Vakhitov được UFC đề nghị ký hợp đồng, sau chiến thắng ở sự kiện lựa chọn “tân thủ” - hồi tháng 10 năm ngoái, và đã được chính võ sĩ người Brazil bảo lãnh.

Cũng như “ân oán” giữa cặp đấu “Po Atan” vs “The Last Stylebender” - Israel Adesanya, với “mối thù” bắt nguồn từ sàn đài kick-boxing, Vakhitov vs Pereira có thể tạo ra một kịch bản hấp dẫn khác.

Tuy vậy, mới đây nhất, võ sĩ 33 tuổi người Nga có quê ở Prokopyevsk đã quyết định “quay xe”, không ký hợp đồng với UFC mà thay vào đó quay trở lại sàn đài Glory đấu nhà vô địch kick-boxing hạng nặng Rico Verhoeve.

Vakhitov vừa mới nói rõ quyết định của mình trên MMA Fighting: “Rõ ràng tôi rất vui khi đã giành chiến thắng trong trận đấu của mình ở DWCS và được đề nghị ký hợp đồng. Thật tuyệt vời khi Alex cũng hiện diện ở đó”.

“Cảm giác như là trận đấu thứ 3 giữa 2 người chúng tôi đang đến thật gần, chỉ còn 1 hoặc là 2 chiến thắng nữa thôi. Thật không may, khi đến công đoạn cuối, tôi nhận ra UFC có chính sách quá khắt khe với các võ sĩ từ DWCS”.

“Theo giao thức của họ, họ chỉ có thể cung cấp cho tôi các hợp đồng tiêu chuẩn như những hợp đồng của con đường DWCS. Đội của tôi đã cố gắng đàm phán, nhưng quy tắc của UFC đã không cho phép điều chỉnh”.

“Tôi muốn nói rõ ràng rằng, tôi không có vấn đề gì với cách tiếp cận của họ, tôi tôn trọng các cấu trúc đó. Nhưng tôi là một võ sĩ đấu vì tiền thưởng và tôi có cả một gia đình để nuôi. Tôi có cửa sổ khá hạn chế để tận dụng tối đa sự nghiệp”.

Người quản lý của Vakhitov - Andrey Busygin - cũng đã có nói rõ hơn với MMA Fighting về chuyện “thân chủ” của mình vừa có “cú quay xe bất ngờ”: “Artem Vakhitov và Alex Pereira từng có cạnh tranh gay gắt ở đấu trường Glory”.

“Khi cơ hội ở UFC mở ra phía trước, cả 2 đều có thành tích thắng 3 trận và thua 1 trận khi bắt đầu chuyển sang MMA. Với điều đó, chúng tôi cảm thấy rằng, Vakhitov nên nhận cùng kiểu thỏa thuận Pereira đến với UFC ngày đầu tiên”.

“Mọi thứ, khi đó dường như rất công bằng. Chúng tôi có suy nghĩ như vậy!”, ông Busygin chia sẻ, tuy vậy, “Ông bầu trọc đầu” Dana White, người nổi tiếng với chính sách bóc lột các võ sĩ của mình lại không nghĩ như thế.

Rất tiếc, khi mà Pereira đang tỏ ra thất thế, không có thêm một võ sĩ kiểu kick-boxing đáng nể hiện diện trong Bát giác đài của UFC.

Đ.Hg.