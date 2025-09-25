UFC 320: Magomed Ankalaev “dạy dỗ” Alex Pereira trước thềm trận tái đấu “được ban ơn”

Mối thù lại sôi sục: Chỉ hơn một tuần nữa thôi thì trận tái đấu tranh đai vô địch hạng dưới nặng của UFC giữa nhà vô địch Magomed Ankalaev và Cựu vương 2 hạng cân Alex Pereira sẽ diễn ra tại UFC 320 ở Bát giác đài trong Nhà thi đấu T-Mobile (Las Vegas). Căng thẳng đã đến đỉnh điểm.

Ankalev đã đối đầu Pereira (ăn mặc phong cách thổ dân châu Mỹ) ở UFC 313 hồi tháng 3 năm nay

Mối hiềm khích giữa “Big Ank” và “Poatan” vốn bắt nguồn từ trước cuộc đấu đầu tiên của 2 người bọn họ, và đơn giản căng thẳng chỉ càng gia tăng ở trong quá trình đàm phán trận tái đấu, khi Ankalaev có thời điểm tuyên bố Pereira đã giải nghệ và sẽ không bao giờ trở lại.

Mặc dù, Pereira chưa bao giờ nổi tiếng với những lời lẽ thô tục - và "troll" đối thủ, nhưng lần này Ngôi sao người Brazil đã khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Hồi đầu tuần, anh cáo buộc Ankalaev “lẩn trốn anh tại Viện Nghiên cứu Hiệu suất UFC trước khi gọi võ sĩ người Nga là “một nhà vô địch tồi tệ”, và “một kẻ ngu ngốc”.

Thế là quá đủ rồi, “Ank Bự” đã quyết định đáp trả, hay chỉ là “đẩy căng thẳng lên một cao trào - và nhịp điệu mới hơn”: “Gã hề mà tôi sắp chiến đấu nói rằng tôi đang lẩn tránh hắn ta. Tôi hiện đang trao cho hắn một trận tái đấu, và hắn nên cảm thấy biết ơn tôi về điều đó”.

“Tôi đã đánh bại hắn trong suốt 5 hiệp đấu, và tôi đã làm mọi thứ mà bản thân mình muốn với hắn ta trong suốt trận đấu đó. Hãy tập trung vào chiến đấu - chứ đừng bới móc nói xấu nhau làm gì”, Ankalaev cho biết khi anh cảm giác là, anh mang lại cơ hội tái đấu cho Pereira...

“Gã đàn ông này, hắn ta đã bị hạ KO đến 3 lần trong suốt sự nghiệp của mình. Còn tôi thì, thậm chí chưa từng bị dính đòn knock-down. Lần này, tôi sẽ mang đến cho hắn ta cú KO thứ 4 và kết thúc câu chuyện”, “Ank Bự” mạnh mẽ cho biết, hứa hẹn 2 bên sẽ còn trash-talking nữa.

Trong khi đó, theo Chael Sonnen, trận tái đấu Ankalaev vs Pereira không nên diễn ra - và cả UFC cũng từng không muốn chuyện này xảy ra. Cựu võ sĩ MMA người Mỹ từng thượng đài cả tại UFC lẫn Bellator chỉ trích rất quyết liệt kết quả dẫn đến trận tái đấu này ở UFC 320.

“Vốn không có ai yêu cầu trận đấu đầu tiên cả. Lần đầu tiên 2 người bọn họ va với nhau bởi vì chúng ta rơi vào tình huống không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Chúng ta đã thử tất cả mọi cách, thậm chí còn thử cả Rakic (Alexksandr Rakic) để làm chệch hướng trận đấu”.

“Chúng ta còn mang đến cả Khalil (Khalil Rountree), một võ sĩ xếp hạng 8, và chúng ta đã làm hết thảy mọi cách để trận đấu đó không diễn ra. Còn giờ thì, chúng ta đang tổ chức lại một trận đấu mà không ai muốn diễn ra cả”, Sonnen nói khiến những tranh cãi càng thêm dữ dội.

Đ.Hg.