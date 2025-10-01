“Poatan” Alex Pereira: Từng là thợ sửa lốp ô tô và không bao giờ quên đi quá khứ của mình

“Đừng nói nhiều quá, sau trận đấu anh sẽ lại quay trở về xưởng sửa lốp xe ô tô mà thôi!”, đó là những gì mà Nhà vô địch hạng dưới nặng của UFC - võ sĩ người Nga Magomed Ankalaev - đã nhiều lần hướng về Alex Pereira ở trong quá khứ, không ngại gọi đối thủ Brazil “đồ giả tạo”.

Pereira từng làm việc trong một tiệm sửa (lốp) xe để mưu sinh và chưa bao giờ quên đi quá khứ

Thực sự thì, từ thời còn nhỏ, Pereira đã từng làm thợ sửa lốp xe ô tô để kiếm tiền, mưu sinh - và anh chưa từng giấu diếm về quá khứ nghèo khó của mình, thậm chí còn đề cập đến nó, và quay trở lại nơi mình từng làm công - ăn từng đồng lương, với dáng vẻ đầy tự hào.

Với một người như Ankalaev, đó có vẻ là màn “hạ bệ” đối thủ - bằng ngôn từ quá dở, vì chính bản thân anh cũng từng trải qua tuổi thơ đầy khó khăn, khi cha anh qua đời năm anh đang học lớp 9 hoặc lớp 10, bản thân đã phải đứng ra cáng đáng gia đình vì là con trai cả...

Pereira bỏ học năm 12 tuổi, đi làm tại một cửa hàng bán lốp ô tô

Pereira đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm việc tại xưởng lốp xe có tên là: “Villa Nova Borracharia” tại thành phố São Paulo, bắt đầu làm việc từ năm 12 tuổi. Công việc tại tiệm bán lốp xe hơi này rất đa dạng, từ lắp ráp tháo dỡ lốp xe đến cân bằng - sửa chữa.

Ở thời điểm đó, tại đất nước Brazil nghèo khó, những gì mà Pereira làm là vốn khá bình thường: Bỏ học từ rất sớm để đi làm kiếm tiền mưu sinh, để phụ giúp thêm đồng ra đồng vào và kiếm cơm cho cả người thân cùng gia đình, những người sống trong khu ổ chuột cực khổ!

Võ sĩ hiện đã từng vô địch 2 hạng cân tại UFC nhiều lần nói rằng công việc này rất vất vả về mặt thể chất. Anh phải dành đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày tại xưởng sửa lốp xe, nhưng rồi hóa ra, đây lại chính là điều mà... anh cho biết rằng, nó đã giúp anh rèn luyện tính kỷ luật và cả những phẩm chất sau này trở nên hữu ích trong thể thao - võ thuật kiểu đối kháng.

Nghiện rượu vì công việc

Tuy nhiên, công việc này cũng mang đến một vấn đề lớn - phản tác dụng với cuộc sống thường ngày: Nghiện rượu. Để rồi, những mong muốn khát khao thay đổi cuộc đời và vượt qua cơn nghiện rượu hàng ngày, sau đó đã dẫn dắt Pereira đến với môn kick-boxing.

“Năm 12 tuổi, tôi quyết định rằng trường học không còn dành cho bản thân của mình. Tôi đã tìm được việc làm thêm tại một cửa hàng lốp xe, nơi cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa. Tôi dành suốt 10 tiếng của mỗi ngày để kéo - sửa những chiếc lốp xe dính đầy dầu và bùn đất”.

“Cửa hàng có một đội ngũ thợ sửa xe rất đông đảo, và họ liên tục bổ sung năng lượng bằng cachaca, một loại rượu rum Brazil làm từ mía. Họ uống liên tục - để vượt qua ngày làm việc. Ban đầu, tôi rất là ghét rượu, nhưng sau đó tôi học cách chịu đựng, và rồi tôi bắt đầu thích nó. Tôi đã bắt đầu uống - như những người bán hàng khác”, Pereira nhớ lại và kể chuyện.

“Đến năm 16 tuổi, tửu lượng của tôi đã cao đến mức là có thể uống hết một lít rượu rum mỗi ngày, đôi khi còn pha với bia để tăng thêm gia vị. Tôi trở thành một kẻ nghiện rượu, một kẻ nghiện rượu thực sự. Và đó là lối sống của tất cả những người làm việc tại xưởng lốp xe đó. Chúng tôi cũng uống sau giờ làm việc nữa”, Pereira nhớ lại về quá khứ “huy hoàng”.

Tiết lộ công việc quá khứ

Có vẻ như là, lần đầu tiên mà nhiều người biết đến công việc trước đây của Pereira là vào năm 2022, trước trận đấu của anh với Israel Adesanya. Vào thời điểm đó, Pereira dùng điều này để gây áp lực lên đối thủ của mình, cho thấy anh không hề ngại quá khứ của mình...

“Thứ nhất, anh ta dành trọn cả tuổi thơ để xem phim hoạt hình, còn tôi thì làm việc tại một xưởng lốp xe khi còn nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi không xem phim hoạt hình. Thứ hai, tôi không nói được tiếng Anh, nên khi anh ta nói là sẽ đóng băng tôi như trong bộ phim Naruto, thì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó sẽ “kinh khủng” như thế nào kia”.

Vẫn quay trở về tiệm sửa xe ngày xưa, được Google Maps nhận dạng

Ngày nay, ở trong quãng thời gian rảnh rỗi giữa các sự kiện Bát giác đài của UFC, Pereira vẫn dành thời gian quay về quê nhà, đặc biệt là đến thăm lại tiệm sửa xe anh từng cống hiến - làm việc hết mình, và cũng uống rượu hết mình cực kỳ nhiệt tình hồi những ngày xưa...

Pereira đã nhiều lần chia sẻ ở trên truyền thông - và với báo giới rằng là, anh vẫn thường xuyên ghé thăm nơi làm việc cũ vì những ý nghĩa xa xưa: “Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở đó, làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi phát triển sức mạnh như ngày hôm nay”.

Anh này, thậm chí còn mang theo đai vô địch UFC của mình đến đó, và chụp hình ngay vệ đường trước cửa hàng để khoe về sự tự hào của bản thân mình. Có một sự kiện khá là buồn cười, khi Google Maps định vị địa chỉ của tiệm sửa xe này, Pereira cũng đã bị chụp hình đăng lên.

Hồi mùa hè năm nay, Pereira đã đến thăm tiệm sửa xe ngày xưa cùng với lại blogger MMA nổi tiếng là cô Nina Drama, người đã đến quê nhà của Pereira để ăn mừng sinh nhật anh. Cựu vô địch đã trêu chọc cô bạn gái tin đồn bằng cách... xịt dầu phanh vào cô gây ra tràng cười to lớn!

Cuối tuần này, tại Bát giác đài T-Mobile (Las Vegas) của sự kiện UFC 320, tay thợ sửa lốp ô tô ngày xưa sẽ đối đầu với lại cựu sinh viên Khoa Thể thao Đại học Sư phạm Quốc gia Dagestan - ngay xuất thân khác biệt cũng nói đến sự đối lập và đối chọi gay gắt giữa Pereiea và Ankalaev.

Pereira trước tiệm sửa lốp xe ngày xưa

Anh không ngại khoe đai vô địch ở đây

Google Maps định vị bằng hình ảnh của Pereira

Pereira chọc Nina

Đ.Hg.